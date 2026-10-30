Un menor de 13 años cayó desde el primer piso de una unidad educativa ubicada en la zona 25 de Julio, en El Alto, luego de perder el equilibrio mientras se encontraba sentado sobre una baranda durante el recreo.

Personal de Bomberos acudió hasta el establecimiento educativo para auxiliar al estudiante y posteriormente trasladarlo a un centro médico.

Perdió el equilibrio mientras estaba sentado en la baranda

De acuerdo con el reporte preliminar, el adolescente se encontraba sentado frente a la baranda cuando habría resbalado y caído hasta impactar contra el piso.

“Se encontraba sentado en la baranda, perdiendo el equilibrio de esa manera y llegando a impactar contra el piso. Como consecuencia del hecho tenemos aparentemente una fractura en la clavícula”, informó un efectivo que atendió la emergencia.

Fue trasladado al Hospital del Norte

Tras recibir los primeros auxilios, el estudiante fue evacuado al Hospital del Norte, donde quedó bajo evaluación médica.

Según el reporte, el menor se encontraba consciente y con signos vitales estables, aunque presentaba intenso dolor debido a las lesiones.

“Él se encuentra estable, con sus signos vitales estables, tiene respuesta correcta, locomoción, pero tiene bastante dolor”, explicó el personal de emergencia.

Recomiendan reforzar vigilancia durante los recreos

Bomberos recomendó a la unidad educativa reforzar las medidas de prevención y supervisión de los estudiantes, principalmente durante los horarios de recreo.

“La recomendación que se realizó a la unidad educativa es que tengan cuidado, especialmente en momentos de recreo”, señaló el efectivo.