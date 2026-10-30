Crisis económica golpea la elaboración de masitas por Todos Santos

Horneros atribuyen la baja en los pedidos a la falta de dinero en las familias.
29/10/2026 20:21
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La demanda por el horneado de masitas tradicionales para Todos Santos disminuyó este año en La Paz, según trabajadores del sector, quienes aseguran que la situación económica está obligando a muchas familias a reducir sus preparativos para recibir a sus difuntos.
A diferencia de anteriores gestiones, cuando los hornos trabajaban prácticamente sin descanso días antes del 1 y 2 de noviembre, este año varios establecimientos reportan una reducción importante en los encargos.
“La economía mayormente, mucha gente estamos ya todos sin dinero. Tenemos mucha familia y no nos alcanza para hacer las compras”, señaló una de las personas consultadas.
Hornos trabajan a la mitad de su capacidad
Los trabajadores recuerdan que en años anteriores, a pocos días de Todos Santos, los pedidos llenaban los hornos y obligaban a extender las jornadas de trabajo hasta la madrugada.
“Bien diferente. Esto era lleno, nos amanecíamos trabajando. Del 1 al 10, ahora están trabajando la mitad, cinco”, relató uno de los horneros.
El panorama refleja una reducción en la elaboración de productos tradicionales como bizcochuelos, tantawawas, escaleras y otras masitas que forman parte de las mesas preparadas para recibir a las almas.
La tradición se mantiene, pero con menos producción
Pese a que las familias buscan mantener una de las tradiciones más arraigadas de Todos Santos, los horneros señalan que ahora los pedidos son menores y que muchas personas optan por preparar cantidades más reducidas.
La caída de la demanda preocupa al sector, que esperaba un mayor movimiento durante los días previos a la festividad.
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