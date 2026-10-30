Crisis económica golpea la elaboración de masitas por Todos Santos

La demanda por el horneado de masitas tradicionales para Todos Santos disminuyó este año en La Paz, según trabajadores del sector, quienes aseguran que la situación económica está obligando a muchas familias a reducir sus preparativos para recibir a sus difuntos.

A diferencia de anteriores gestiones, cuando los hornos trabajaban prácticamente sin descanso días antes del 1 y 2 de noviembre, este año varios establecimientos reportan una reducción importante en los encargos.

“La economía mayormente, mucha gente estamos ya todos sin dinero. Tenemos mucha familia y no nos alcanza para hacer las compras”, señaló una de las personas consultadas.

Hornos trabajan a la mitad de su capacidad

Los trabajadores recuerdan que en años anteriores, a pocos días de Todos Santos, los pedidos llenaban los hornos y obligaban a extender las jornadas de trabajo hasta la madrugada.

“Bien diferente. Esto era lleno, nos amanecíamos trabajando. Del 1 al 10, ahora están trabajando la mitad, cinco”, relató uno de los horneros.

El panorama refleja una reducción en la elaboración de productos tradicionales como bizcochuelos, tantawawas, escaleras y otras masitas que forman parte de las mesas preparadas para recibir a las almas.

La tradición se mantiene, pero con menos producción

Pese a que las familias buscan mantener una de las tradiciones más arraigadas de Todos Santos, los horneros señalan que ahora los pedidos son menores y que muchas personas optan por preparar cantidades más reducidas.

La caída de la demanda preocupa al sector, que esperaba un mayor movimiento durante los días previos a la festividad.