Claudia Bilbao destaca a Manolo Rojas como “gran candidato” para presidir Diputados

La diputada Claudia Bilbao destacó al legislador Edgar Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como un “gran candidato” para asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, cuya nueva directiva será elegida este viernes.

“Me han hablado de Manolo, Manolo un gran candidato”, manifestó Bilbao al referirse a los nombres que se manejan para suceder o eventualmente competir con el actual presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.

Varios nombres buscan la presidencia

La elección de la nueva directiva está prevista para este viernes, en una sesión de la Cámara de Diputados convocada para definir a las autoridades que conducirán la legislatura 2026-2027.

Bilbao señaló que existen varias opciones dentro del PDC y sostuvo que será la elección la que defina quién ocupará el cargo.

“Creo que son siete; de los siete elegiremos”, expresó al referirse a las distintas candidaturas que se mencionan para la presidencia camaral.

Entre los nombres señalados se encuentra Manolo Rojas, a quien Bilbao calificó como una de las opciones destacadas.

Roberto Castro también aparece entre las opciones

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, también figura entre los posibles candidatos para continuar al frente de la Cámara Baja.

En paralelo, desde Alianza Unidad se planteó la necesidad de analizar la renovación de la directiva y elegir a una persona que reúna las condiciones necesarias para ocupar el cargo.

La diputada Julieta Jiménez sostuvo que la elección debería considerar criterios de idoneidad y mérito.

“Creo que tenemos que encontrar a la mejor persona, al mejor hombre o a la mejor mujer para ese cargo, y tendría que ser meritocráticamente y una persona proba”, manifestó.

Elección será este viernes

La sesión de la Cámara de Diputados está prevista para este viernes a las 14:00, cuando los parlamentarios deberán elegir a la nueva directiva camaral.

La definición se producirá en medio de distintas postulaciones y negociaciones internas entre las bancadas para establecer quién asumirá la presidencia durante la nueva gestión legislativa.