Alcalde de La Paz anuncia que no promulgará ley de alivio tributario sancionada por el Concejo

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció que no promulgará la Ley Municipal de Alivio Tributario sancionada por el Concejo Municipal, al considerar que la iniciativa no cumplió el procedimiento correspondiente y podría afectar las finanzas de la ciudad.

“Por supuesto que no podemos promulgar algo que es contrario a la ciudad de La Paz, segundo que no ha cumplido con el debido proceso, tercero que es ilegal y además es inconstitucional”, manifestó Dockweiler.

La posición coincide con cuestionamientos que el alcalde ya había realizado días atrás, cuando sostuvo que las propuestas relacionadas con impuestos e ingresos municipales deben considerar las competencias del Ejecutivo y su impacto en el presupuesto.

Concejo sancionó ley de alivio tributario

El Concejo Municipal aprobó con seis votos una normativa que plantea mecanismos de condonación y regularización de deudas tributarias municipales.

Según los concejales impulsores, la iniciativa busca aliviar la situación económica de los contribuyentes y contempla beneficios para obligaciones de gestiones pasadas.

La propuesta establece condonaciones para determinadas deudas anteriores y elimina multas, mantenimiento de valor y otros accesorios en algunos casos. Para otras obligaciones se plantea la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 36 meses.

“Nosotros no estamos eliminando impuestos porque no es nuestra tuición. Estamos proponiendo una ley municipal autonómica de alivio tributario, condonación y regularización”, señaló uno de los impulsores.

Dockweiler habla de “boicot” a la ciudad

El alcalde rechazó la propuesta y aseguró que su aplicación afectaría los recursos disponibles para educación, salud, mantenimiento vial y programas sociales.

“Definitivamente es un boicot a la ciudad de La Paz y no solamente es un boicot; ya pasó de ser oposición política a una conspiración política”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Dockweiler sostuvo que la medida podría significar que el municipio deje de percibir alrededor de Bs 1.300 millones, cifra que atribuyó al alcance de la normativa sancionada.

La Alcaldía había estimado previamente que otra propuesta de alivio tributario podría comprometer aproximadamente Bs 750 millones, por lo que el impacto final dependerá del contenido y alcance de la norma sancionada.

Alcalde cuestiona competencia del Concejo

Dockweiler argumentó que, aunque los concejales tienen facultades para elaborar normas municipales, las iniciativas relacionadas con ingresos e impuestos deberían originarse en el Órgano Ejecutivo.

“Cuando se trata de presupuestos, cuando se trata de ingresos, cuando se trata de impuestos, tiene que ser la propuesta iniciada desde el Ejecutivo y eso no lo han cumplido”, sostuvo.

El alcalde advirtió que analizarán posibles acciones legales contra la normativa y afirmó que recurrirán a las instancias correspondientes si consideran que existen vulneraciones jurídicas.

Concejales anticipan posible promulgación

Tras la sanción, la normativa debe ser remitida al Ejecutivo municipal. Los concejales adelantaron que, si el alcalde no la promulga dentro del procedimiento establecido, evaluarán los mecanismos previstos para ponerla en vigencia.

Dockweiler, sin embargo, ratificó que su administración continuará con la política de recaudación municipal para financiar obras y servicios.