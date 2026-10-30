Cochamanidis pide que investigación contra Johnny alcance a más personas

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se pronunció sobre la detención preventiva por 180 días del exalcalde Jhonny Fernández y pidió que las investigaciones alcancen a todas las personas que presuntamente participaron en los hechos denunciados durante su gestión municipal.

Cochamanidis manifestó que espera que los 180 días de detención preventiva sean el inicio de una investigación que permita esclarecer las denuncias y establecer responsabilidades.

“Esperemos que estos 180 días que le han dado sean los primeros 180 días para que se pueda realizar toda la investigación y obviamente si hay justicia él tendrá que quedarse en el lugar donde hoy está”, expresó el presidente cívico.

El representante del Comité pro Santa Cruz afirmó que la decisión judicial corresponde al daño que, según su criterio, se habría ocasionado a la ciudad durante los cinco años de gestión de Fernández, a la que calificó como una de las más perjudiciales para Santa Cruz de la Sierra.

“Él tendrá que decir quiénes estaban con él, quiénes más formaron parte de esa mafia organizada que había no solo en la Alcaldía, sino con gente desde afuera para hacerle todo el daño a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como también robarse todos los recursos del municipio”, sostuvo.

Finalmente, el presidente cívico insistió en que las pesquisas deben extenderse al Concejo Municipal y alcanzar a quienes aprobaron o respaldaron las decisiones de la anterior administración.