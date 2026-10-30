Enjambre de abejas ataca a niños y adultos en un barrio de Santa Cruz

La presencia de un enjambre de abejas en un árbol ubicado en inmediaciones de una iglesia del barrio José Giles Reyes ha generado preocupación entre los vecinos, luego de que varias personas, entre ellas niños que salían de clases, fueran afectadas por picaduras.

Según la denuncia de los habitantes del sector, el enjambre se encuentra instalado en un árbol ubicado en el exterior de la iglesia, donde las abejas se han dispersado por los alrededores, representando un riesgo para quienes transitan por el lugar.

Una de las vecinas relató que el problema se hizo evidente cuando realizaban trabajos de limpieza en la iglesia y encontraron un árbol lleno de abejas. Desde entonces, varias personas habrían resultado afectadas por las picaduras.

Los habitantes expresaron su preocupación porque, pese a los incidentes registrados, todavía habría abejas dispersas por diferentes puntos del sector, lo que mantiene latente el riesgo para los escolares y las personas que viven en la zona.

Ante esta situación, los vecinos pidieron la intervención de las autoridades competentes para que acudan al lugar y tomen medidas que permitan controlar el enjambre y evitar que se registren más personas afectadas.