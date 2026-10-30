Gobierno denuncia plan de "desestabilización" tras hallar explosivos en inmueble de dirigente

En una conferencia de prensa realizada en la capital cochabambina, el Gobierno nacional, la Policía Boliviana y el Ministerio Público brindaron un informe oficial sobre los resultados del operativo ejecutado en Quillacollo. Las autoridades revelaron la incautación de un considerable arsenal explosivo, la existencia de restos óseos de una mujer y la presunta articulación de un plan de convulsión social vinculado a dirigentes políticos del evismo.

Gobierno denuncia plan "narcoterrorista" y nexos con Evo Morales

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las investigaciones e inteligencia policial develaron contactos telefónicos directos entre el dirigente cooperativista minero, Alain Wilbur Torrico Quiroga, y el expresidente Evo Morales, destinados a coordinar acciones violentas de cara a las movilizaciones anunciadas para el mes de noviembre.

"Está establecido claramente que en este operativo se ha logrado obtener comunicaciones entre este señor, Alain Wilbur Torrico, con el señor Evo Morales, el cual era notificado de preparativos para sembrar luto, violencia y muerte entre los bolivianos (...) Denunciamos que estas movilizaciones no son pacíficas; el narcoterrorismo está nuevamente en acción", aseveró el titular de la cartera de Gobierno.

Según un diagrama expuesto por la Policía Boliviana durante la comparecencia, Torrico figuraría como un articulador estratégico y operativo encargado del apoyo logístico con armas y dinamita. El flujo de llamadas registrado por las unidades de inteligencia vincula también a Torrico con otros dirigentes y figuras públicas, entre ellos Feliciano Vegamonte (dirigente de la CSUTCB paralela), Leonardo Loza (gobernador de Cochabamba) y Efraín Suárez Flores.

Incautación de explosivos y hallazgo de restos óseos

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, General Adrián Álvarez, desmintió las versiones iniciales presentadas por los familiares y confirmó la incautación de material explosivo de alta peligrosidad, así como un descubrimiento macabro en el lugar.

Durante la intervención a los dos inmuebles allanados se hallaron:

Gran cantidad de cartuchos de dinamita y cachorros de dinamita ensamblados con mecha lenta listos para uso.

Sustancia ANFO (agente explosivo potenciador) y varios metros de mecha de seguridad.

Dos armas de fuego de factura antigua.

Restos óseos humanos pertenecientes a una persona de sexo femenino.

"Lo que también sorprende a las unidades de investigación es el hallazgo de los restos óseos encontrados en este domicilio que, conforme a la investigación preliminar, corresponderían a una mujer con una data de más de un año de muerte", detalló el comandante Álvarez.

Proceso penal y presentación de aprehendidos

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que la Comisión de Fiscales ha dispuesto la apertura de dos cuadernos de investigación independientes:

Delitos de armas y explosivos: Imputación formal contra Alain Wilbur Torrico Quiroga y su hermano Saúl Torrico Quiroga por tenencia, portación ilícita y fabricación de explosivos.

Fiscalía Especializada de Vida: Proceso aperturado para esclarecer las causas y circunstancias del deceso de la mujer hallada en el inmueble.

Al finalizar la conferencia de prensa, las autoridades procedieron a la presentación pública de los dos aprehendidos, junto con el cargamento de explosivos y el diagrama de inteligencia, señalando que la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados permitirá determinar si existen más personas implicadas en el caso.