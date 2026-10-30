Caída de un árbol de gran tamaño aplasta un vehículo en la Avenida América tras intensas lluvias

Un momento de alto riesgo y pánico se vivió la noche de este jueves en la zona norte de la ciudad, luego de que un árbol de gran tamaño —un molle tradicional— colapsara desde la raíz y cayera directamente sobre un vehículo que se encontraba detenido en el semáforo de la Avenida América y calle Quijarro, cerca del Parque del Arquitecto.

A pesar de la magnitud del impacto y de los severos daños materiales sufridos en el parabrisas y capó del coche, las dos ocupantes, dos mujeres de la tercera edad, lograron salir ilesas. Ambas fueron atendidas en el lugar por personal médico y, aunque no registraron heridas físicas de gravedad ni contusiones, quedaron en un profundo estado de shock emocional.

De acuerdo con las observaciones preliminares en la escena, las raíces se encontraban sumamente humedecidas a causa de las intensas lluvias caídas durante toda la semana en el departamento, lo que habría provocado que cediera por completo pese a la ausencia de vientos fuertes.

Efectivos del SAR-Bolivia acudieron con prontitud para asegurar el área, retirar ramas sobre el chasis y apagar el motor para prevenir incendios o fugas de fluido.

“Recibimos la denuncia de que un árbol cayó encima de un vehículo con dos personas dentro. Gracias a Dios no sufrieron daños personales, aunque sí están conmovidas. Realizamos el retiro parcial del tronco y aseguramos la escena por posible derrame de combustible. Ya tomamos contacto con EMAVRA para el retiro total del ejemplar”, señalaron voluntarios del SAR-Bolivia.

Asimismo, personal de la Policía de Tránsito y efectivos policiales se desplegaron en el sitio para controlar el área y coordinar los peritajes correspondientes.

Como consecuencia del incidente y los trabajos de remoción de los restos del tronco, el carril sur de la Avenida América y Quijarro fue cerrado al tráfico vehicular. Las autoridades colocaron señalización con conos e instaron a los conductores a tomar rutas alternas.

Por su parte, los vecinos del sector expresaron su constante preocupación por el estado de la vegetación antigua en la zona, asegurando que no es la primera vez que un árbol cede sobre la vía pública.

"Muchas veces hemos pedido que retiren los árboles antiguos, como el de la esquina, que es de la misma edad que este molle. Con tanta lluvia y sin mantenimiento, cualquiera puede colapsar y causar una tragedia", dijo uno de los residentes del sector.

Se esperó el arribo de las cuadrillas de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (EMAVRA) para completar el retirado del tronco, trasladar el vehículo siniestrado y realizar la evaluación del resto de la flora en la avenida.