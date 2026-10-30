El Alto: Policía recupera 91 celulares y buscan a sus dueños

La Policía recuperó 91 teléfonos celulares de alta gama y arrestó a 14 personas durante un operativo realizado en la calle 9 de la zona 12 de Octubre, en la ciudad de El Alto, informó el comandante policial, coronel Limbert Coca.

La intervención se realizó después de procesar información relacionada con robos de celulares registrados en diferentes sectores de la urbe alteña. Según la autoridad, las investigaciones permitieron identificar un circuito donde presuntamente se comercializaban equipos de dudosa procedencia.

“Se ha podido recuperar 91 celulares de última gama, los cuales están siendo expuestos en este momento para el reconocimiento de las víctimas”, informó Coca.

Arrestan a 14 personas

Como resultado del operativo fueron arrestadas cinco mujeres y nueve varones, haciendo un total de 14 personas.

Coca indicó que los arrestados serán puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de receptación.

“Algunos de ellos ya tienen antecedentes policiales por estos mismos hechos”, agregó.

Publicarán los códigos IMEI

Los 91 equipos recuperados serán trasladados a la división de Laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto.

La Policía también realizará el registro de los códigos IMEI de cada teléfono para posteriormente publicar la información y facilitar su identificación por parte de las víctimas.

La autoridad pidió a las personas que recientemente sufrieron el robo de sus celulares acudir a dependencias de la FELCC para presentar sus denuncias y verificar si alguno de los aparatos recuperados les pertenece.

“Si alguno de ellos reconoce su equipo celular, lógicamente va a ser restituido de manera inmediata”, señaló Coca.

Investigan comercialización de celulares robados

De acuerdo con la Policía, los teléfonos iban a ser comercializados a precios bajos y, por el momento, son considerados de dudosa procedencia.

Las investigaciones continuarán para determinar el origen de cada equipo y establecer la posible participación de las personas arrestadas en la compra o comercialización de celulares robados.