Ataque armado en Vinto: heridos incurren en contradicciones y uno tiene antecedentes por ganancias ilícitas

La Policía Boliviana investiga por tentativa de homicidio el ataque armado contra una camioneta ocupada por cuatro personas en el sector de Pairumani y Quillacollo, municipio de Vinto. El hecho dejó un saldo de tres heridos de bala, quienes actualmente se encuentran estables pero bajo rigurosa investigación debido a inconsistencias en sus relatos.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que el conductor del vehículo interceptado fue identificado como A. C. G. M., quien cuenta con antecedentes penales por legitimación de ganancias ilícitas. Asimismo, la autoridad policial reveló que las pesquisas preliminares señalan que los cuatro ocupantes retornaban de la ciudad de Cochabamba tras acudir a dos casas de citas.

Al momento de tomar la declaración a los afectados, los uniformados detectaron serias contradicciones respecto a las actividades que realizaban antes de sufrir el atentado. En la escena del crimen se recolectaron tres vainas servidas calibre 9 milímetros y se identificaron tres impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería de la camioneta.

Por su parte, el médico de guardia del centro de salud donde permanecen internados confirmó que los tres pacientes están estables y bajo observación médica multidisciplinaria. Los profesionales de salud lograron extraer dos cuerpos extraños (proyectiles) del cuerpo de las víctimas: uno de la pierna izquierda —con afectación muscular y ósea no quirúrgica— y otro del antebrazo derecho. Aunque se hallan fuera de peligro a la espera del alta médica, la familia de los heridos ha optado por mantener estricto hermetismo y rehusó dar declaraciones a los medios de comunicación.

La Policía continúa con las tareas de búsqueda e identificación de los dos atacantes que dispararon contra el vehículo. El caso fue remitido al Ministerio Público para la dirección legal de las investigaciones.