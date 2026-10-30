Policía activa el plan Todos Santos "Viaje Seguro" en la Terminal Bimodal

La Policía Boliviana pondrá en marcha desde este viernes el plan Todos Santos "Viaje Seguro" en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, con controles permanentes durante el feriado largo para garantizar la seguridad de los pasajeros que se trasladarán a diferentes departamentos del país.

El operativo se desarrollará en coordinación con la Administración de la Terminal, la Defensoría de la Niñez, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y personal de Tránsito.

Según informó un representante policial, los controles se realizarán de manera permanente, las 24 horas del día, con especial atención a los pasajeros que viajen acompañados de menores de edad.

“Va a haber un control permanente, aquellas personas que estén trasladándose de un departamento a otro, en compañía de menores de edad, controlando de que los buses se hagan en buenas condiciones, de que tengan dos choferes y bueno, todo lo que respecta aquí en cuanto a la terminal”, explicó.

La autoridad indicó que actualmente cuentan con un aproximado de 30 a 35 efectivos policiales diarios, quienes realizan labores de vigilancia y control en las instalaciones de la terminal.

Finalmente, recomendó a la población tomar previsiones y comprar sus pasajes con anticipación, debido a que ya se registra un incremento en la afluencia de pasajeros y se espera una mayor cantidad de viajeros durante el feriado largo.