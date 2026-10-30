“Necesitamos saber la verdad”: Comité Pro Santa Cruz pide investigar a implicados en caso Radares

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz aprehendió este jueves al exministro de Defensa, Edmundo Novillo, en el marco de las investigaciones sobre el proceso de adquisición de 13 radares de los cuales solo dos estarían funcionando.

En este contexto, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, afirmó que “mil quinientos millones de bolivianos, trece radares que están en cuestión, solamente dos estaban funcionando” y enfatizó que “necesitamos es saber la verdad de quiénes son los otros involucrados, cerca de una veintena de personas que están involucradas en diferentes gobiernos”.

La comparecencia de la exautoridad ante la División de Corrupción Pública derivó en su traslado a celdas policiales a la espera de su correspondiente audiencia cautelar.

Al respecto, el dirigente cívico sostuvo que “se pagó el 100% y no funcionaban los radares, entonces, acá hay algo de fondo que debe ser aclarado, debe ser investigado y sobre todo debe ser puesto en escena para el pueblo boliviano”.

De acuerdo a los investigadores, los antecedentes del proceso judicial señalan severas irregularidades en la compra de los equipos de control aéreo adjudicados en gestiones pasadas.

Zambrana insistió en que “nosotros necesitamos que la justicia, la política y los órdenes de control de Estado hagan su trabajo indistinto si hay audios, indistinto si el tema de los radares debe ser puesto en escena hoy o hace dos meses o de aquí a tres meses”, remarcando la urgencia de que “haya institucionalidad de Estado y que funcionen las investigaciones debidamente”.