¿Saldrás de casa este viernes? Estas son las temperaturas previstas para las nueve capitales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 30 de octubre cielos nubosos y bajas temperaturas en distintas regiones del país. Sin embargo, en el Oriente se disfrutará de un clima cálido con la presencia de pocas lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se van los días lluviosos y se mantienen los cielos nublados en su mayoría. Asimismo, se esperan temperaturas bajas.

La Paz tendrá un cielo nuboso y sin probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 5°C y 20°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 0°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá cielos despejados sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 19°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 18°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con lluvias en zonas específicas y temperaturas que se mantienen templadas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 14°C y 26°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa sin probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 28°C.

Tarija tendrá lluvias y temperaturas que irán de los 0°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano vuelven a subir las temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nublados.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 20°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa con probabilidad de lluvias y una mínima de 21°C con una máxima de 32°C.

Cobija tendrá cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias durante la jornada y temperaturas entre 21°C y 29°C.