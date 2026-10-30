María Luisa Giorgetti fue proclamada reina del Carnaval de Antaño 2027

Las damas del Círculo de la Amistad presentaron y proclamaron oficialmente a María Luisa Giorgetti como la Reina del Carnaval de Antaño 2027, en un acto que reunió a representantes de esta tradicional celebración y amantes de las costumbres carnavaleras cruceñas.

La nueva soberana estará al frente de las actividades del Carnaval de Antaño 2027, una festividad que busca mantener vivas las tradiciones, la elegancia y la alegría de las antiguas celebraciones carnavaleras de Santa Cruz.

La proclamación estuvo acompañada por la música y la comparsa coronadora Tremendazos, además de la soberana Ana Fabia I, quienes pusieron el toque festivo a esta presentación.

Foto: Sebastián Arancibia