Volverá la luz a un tramo del Cambódromo luego del robo de cables

Ante los reclamos expuestos por los vecinos mediante el segmento Ojo Ciudadano sobre las oscuras condiciones del sector, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz confirmó que la iluminación entre el quinto y sexto anillo del Cambódromo será restituida en siete días hábiles.

“Nosotros repudiamos y denunciamos estos hechos, hemos tenido el robo de cables de tres acometidas y un panel de control entero en el Cambódromo”, afirmó Roberto Lozano, director de Alumbrado Público, al explicar el origen de la problemática.

Los equipos técnicos iniciaron las labores de reposición tras determinarse la sustracción de unos 240 metros de cableado en la zona afectada.

En este contexto, Lozano advirtió que los destrozos a la infraestructura eléctrica pública trascienden el área del parque lineal y abarcan importantes avenidas de la capital cruceña.

“Hemos tenido una zona bastante más afectada que es el tramo de la rotonda de Sonilum hasta la rotonda que va hacia el aeropuerto Viru Viru, donde se han visto afectados 90 postes y casi 2.200 metros de tramo de cable”, detalló el director municipal.

Denuncia ante el Ministerio Público y sanciones penales

Con el objetivo de resguardar la seguridad ciudadana, el municipio formalizó una demanda legal para procesar tanto a los autores de los destrozos como a quienes comercialicen el material sustraído.

“Estamos tratando de identificar a los malvivientes que han cometido este robo”, aseveró Lozano, recordando que esta actividad ilícita conlleva penas severas. En este sentido, indicó que tiene un castigo penal de cárcel de uno a seis años y también a los que compran los materiales robados por complicidad tienen también un castigo penal.

Habilitación de canal de denuncia ciudadana

Para prevenir futuros delitos y garantizar la tranquilidad de las familias que transitan por la zona, el municipio habilitó una vía directa de comunicación para que la población alerte sobre hechos sospechosos. El número es el 800-12-5700, además Lozano remarcó que la línea gratuita está disponible para proteger los bienes públicos y mitigar la inseguridad en la ciudad.