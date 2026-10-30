Denuncian robos; piden investigar a presuntos gendarmes municipales

Comerciantes del mercado La Ramada, en Santa Cruz, denuncian que un presunto gendarme municipal fue grabado por cámaras de seguridad sustrayendo productos de una tienda de la zona.

Ante la situación, la abogada del propietario señaló que “la persona que sustrajo los productos de mi cliente, aparentemente es un trabajador de la Gendarmería de la alcaldía municipal”.

Tras descubrir el ilícito, los trabajadores lograron retener al sospechoso, pero minutos después arribaron al lugar cerca de quince funcionarios municipales. La defensa legal indicó sobre este violento episodio que “sufrieron agresiones verbales y físicas además de amedrentamientos, diciendo que posteriormente volverían a allanar”.

El despliegue de los presuntos funcionarios ediles generó un forcejeo que facilitó la huida del señalado en el robo. En este contexto, la abogada remarcó que pide a la policía y a las autoridades que investiguen el hecho, que “no porque vistan un uniforme de la alcaldía o tengan un trabajo en la alcaldía puedan hacer este tipo de atropellos”.

Por su parte, el dueño del negocio afectado manifestó su malestar por los constantes abusos registrados en el centro de abasto.

En este sentido, afirmó que “nos sentimos totalmente indignados porque no es la primera vez que pasa esto, ya varias veces han venido así funcionarios, inclusive con uniformes”.

Los afectados recalcan que estas acciones vulneran la seguridad ciudadana que los propios uniformados deberían garantizar en los mercados municipales.

Finalmente, se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía sobre la conducta de sus presuntos dependientes durante la confrontación del sospechoso con los trabajadores de la tienda. La parte afectada reitera su pedido de sanciones drásticas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en los comercios locales.