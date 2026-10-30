Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Comunidad

Feriado de Todos Santos en Bolivia: Ministerio de Trabajo confirma descanso nacional el lunes 2 de noviembre

El Ministerio de Trabajo ratificó que el descanso será obligatorio en todo el territorio nacional, con suspensión de actividades públicas y privadas durante el lunes 2 de noviembre.

Red Uno de Bolivia

30/10/2026 7:08

Agregar Reduno en
Trabajo confirma suspensión de actividades este lunes en Bolivia. Foto: imagen referencial generada con IA.

Escuchar esta nota

El Ministerio de Trabajo confirmó que el lunes 2 de noviembre de 2026 será feriado nacional en Bolivia por la conmemoración del Día de Todos los Difuntos, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional.

La disposición fue ratificada mediante el comunicado DGTHSO-0047/2026, emitido el 29 de octubre en La Paz, en el que la cartera de Estado recordó que el descanso es de cumplimiento obligatorio.

¿Habrá actividades laborales el lunes 2 de noviembre?

De acuerdo con el documento oficial, el feriado alcanza a los sectores público y privado, por lo que las actividades habituales quedarán suspendidas durante esa jornada.

El Ministerio de Trabajo fundamentó la disposición en el inciso j) del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 2750, del 1 de mayo de 2016, y el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 5521, del 13 de enero de 2026.

Asimismo, recordó que la medida es obligatoria conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Todos Santos: una fecha de memoria y tradición

La conmemoración del Día de Todos los Difuntos es una fecha dedicada al recuerdo de los seres queridos fallecidos y al encuentro familiar.

En su comunicado, el Ministerio de Trabajo destacó la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer los lazos familiares y la identidad cultural.

De esta manera, el lunes 2 de noviembre será jornada de descanso nacional, según la disposición emitida por la autoridad laboral.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados