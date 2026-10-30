El Ministerio de Trabajo confirmó que el lunes 2 de noviembre de 2026 será feriado nacional en Bolivia por la conmemoración del Día de Todos los Difuntos, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional.

La disposición fue ratificada mediante el comunicado DGTHSO-0047/2026, emitido el 29 de octubre en La Paz, en el que la cartera de Estado recordó que el descanso es de cumplimiento obligatorio.

¿Habrá actividades laborales el lunes 2 de noviembre?

De acuerdo con el documento oficial, el feriado alcanza a los sectores público y privado, por lo que las actividades habituales quedarán suspendidas durante esa jornada.

El Ministerio de Trabajo fundamentó la disposición en el inciso j) del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 2750, del 1 de mayo de 2016, y el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 5521, del 13 de enero de 2026.

Asimismo, recordó que la medida es obligatoria conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Todos Santos: una fecha de memoria y tradición

La conmemoración del Día de Todos los Difuntos es una fecha dedicada al recuerdo de los seres queridos fallecidos y al encuentro familiar.

En su comunicado, el Ministerio de Trabajo destacó la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer los lazos familiares y la identidad cultural.

De esta manera, el lunes 2 de noviembre será jornada de descanso nacional, según la disposición emitida por la autoridad laboral.