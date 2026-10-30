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Alcaldía de Cochabamba lleva agua y alimento para el ganado afectado por la sequía en Pasorapa

La sequía golpea a familias dedicadas a la agricultura y ganadería. El convoy partió la noche del jueves desde Cochabamba para atender las necesidades más urgentes.

Cristina Cotari

30/10/2026 7:47

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Las cisternas de agua enviadas a Pasorapa. Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lideró una caravana solidaria rumbo al municipio de Pasorapa, en el Cono Sur del departamento, para llevar agua y alimento destinados a las familias y al ganado afectados por la extrema sequía.

“Ya estamos en el Cono Sur, el convoy solidario avanza rumbo a Pasorapa”, publicó la autoridad en sus redes sociales.

La ayuda consiste en 10 camiones cisterna con agua y tres camiones cargados con forraje, que partieron alrededor de las 19:30 ayer jueves desde la Subalcaldía Alejo Calatayud. El objetivo es atender las necesidades de las familias que enfrentan la escasez de agua y apoyar a los productores que perdieron cultivos y animales.

“Hemos visto con mucha pena, mucha preocupación, estos días cómo está sufriendo la gente allá, los animales muertos por la falta de agua y de alimento”, manifestó Reyes Villa.

El alcalde aseguró que esta asistencia se realiza con recursos propios, sin afectar el presupuesto del municipio de Cochabamba, y anunció que se gestionará más ayuda para atender la emergencia.

Más de 2.000 cabezas de ganado murieron

La situación en Pasorapa es crítica. La falta de agua y forraje afecta a más de 30 comunidades, donde las pérdidas ganaderas aumentan debido a la sequía.

El presidente del Concejo Municipal de Pasorapa, Roger Honor, informó que hasta el martes se había cuantificado la muerte de al menos 2.000 cabezas de ganado, mientras que otras 30.000 a 35.000 se encuentran en riesgo por la falta de agua y alimento.

La emergencia afecta a la totalidad del municipio y golpea principalmente a las familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.


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