Alcaldía de Cochabamba lleva agua y alimento para el ganado afectado por la sequía en Pasorapa

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lideró una caravana solidaria rumbo al municipio de Pasorapa, en el Cono Sur del departamento, para llevar agua y alimento destinados a las familias y al ganado afectados por la extrema sequía.

“Ya estamos en el Cono Sur, el convoy solidario avanza rumbo a Pasorapa”, publicó la autoridad en sus redes sociales.

La ayuda consiste en 10 camiones cisterna con agua y tres camiones cargados con forraje, que partieron alrededor de las 19:30 ayer jueves desde la Subalcaldía Alejo Calatayud. El objetivo es atender las necesidades de las familias que enfrentan la escasez de agua y apoyar a los productores que perdieron cultivos y animales.

“Hemos visto con mucha pena, mucha preocupación, estos días cómo está sufriendo la gente allá, los animales muertos por la falta de agua y de alimento”, manifestó Reyes Villa.

El alcalde aseguró que esta asistencia se realiza con recursos propios, sin afectar el presupuesto del municipio de Cochabamba, y anunció que se gestionará más ayuda para atender la emergencia.

Más de 2.000 cabezas de ganado murieron

La situación en Pasorapa es crítica. La falta de agua y forraje afecta a más de 30 comunidades, donde las pérdidas ganaderas aumentan debido a la sequía.

El presidente del Concejo Municipal de Pasorapa, Roger Honor, informó que hasta el martes se había cuantificado la muerte de al menos 2.000 cabezas de ganado, mientras que otras 30.000 a 35.000 se encuentran en riesgo por la falta de agua y alimento.

La emergencia afecta a la totalidad del municipio y golpea principalmente a las familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.