La tranquilidad de los vecinos del barrio Lucerito se ve afectada por una serie de hechos que generan preocupación e inseguridad. Según las denuncias de los vivientes, durante la noche un numeroso grupo de jóvenes llegó a la zona en aproximadamente 30 motocicletas y tres vehículos, entre ellos camionetas, y recorrió las calles portando presuntas armas de fuego.

El presidente del barrio, Javier Soleto, manifestó que los vecinos observaron a personas armadas tanto en las motocicletas como en una camioneta. Ante esta situación, llamaron a la Policía, cuyos efectivos llegaron al lugar; sin embargo, consideran que la presencia policial debe ser permanente y no limitarse a intervenciones ocasionales.

Soleto explicó que, según lo observado por los vecinos, al menos dos personas llevaban armas de fuego y llegaron a apuntar mientras circulaban por el sector. Esta situación provocó temor entre las familias, que ahora sienten preocupación incluso al salir de sus viviendas.

“Uno está con su miedo de que le tiren a uno para su tiro”, expresó el dirigente vecinal, al describir la sensación de inseguridad que viven los habitantes del barrio.

Ante este panorama, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinar acciones para reforzar la seguridad. Entre sus principales pedidos está el retorno de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) a la zona, además de la conformación de un grupo de reacción inmediata que pueda responder ante cualquier emergencia.

El reclamo también fue respaldado por otros vecinos. Tonny Lucerito expresó su cansancio por los constantes problemas de inseguridad y cuestionó la falta de acciones para frenar a los grupos que, según denuncian, se desplazan en motocicletas y camionetas por el barrio.

“Estamos queriendo que se cometa un delito, un crimen para recién actuar”, manifestó, al pedir que el comandante policial y el Ministerio Público se hagan presentes en el lugar.