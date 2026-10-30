¡Atención, conductores! Realizan trabajos de bacheo en la zona del Cambódromo

La alcaldía realiza trabajos de refacción del pavimento en la zona del Sexto Anillo y la avenida Cambódromo, donde se retiró gran parte de la capa asfáltica debido al deterioro que presentaba la vía, con numerosos baches y grietas que dificultaban la circulación vehicular.

Los trabajos buscan reemplazar por completo el pavimento en los sectores más afectados, tomando en cuenta que por esta zona circulan vehículos particulares, flotas y camiones de alto tonelaje.

Debido a esto, los conductores que llegan desde la avenida Virgen de Luján y el Parque Industrial, con dirección al Cambódromo, deben tomar un desvío.

La señalización indica avanzar aproximadamente 200 metros hacia el Séptimo Anillo, donde encontrarán un puente para girar a la izquierda y retomar el Sexto Anillo.

Desde ese punto podrán continuar su recorrido hacia las avenidas 2 de Agosto, Alemana, Beni y el Cristo Redentor. Asimismo, se informó que los trabajos en el Séptimo Anillo ya concluyeron y se espera que el pavimento seque para habilitar nuevamente la circulación vehicular.