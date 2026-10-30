¡Atención, conductores! Realizan trabajos de bacheo en la zona del Cambódromo

Los conductores que llegan desde la avenida Virgen de Luján y el Parque Industrial deben tomar una ruta alternativa hacia el Séptimo Anillo. La Alcaldía realiza trabajos de refacción del pavimento deteriorado y recomienda seguir la señalización para evitar contratiempos.
30/10/2026 8:03
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La alcaldía realiza trabajos de refacción del pavimento en la zona del Sexto Anillo y la avenida Cambódromo, donde se retiró gran parte de la capa asfáltica debido al deterioro que presentaba la vía, con numerosos baches y grietas que dificultaban la circulación vehicular.
Los trabajos buscan reemplazar por completo el pavimento en los sectores más afectados, tomando en cuenta que por esta zona circulan vehículos particulares, flotas y camiones de alto tonelaje.
Debido a esto, los conductores que llegan desde la avenida Virgen de Luján y el Parque Industrial, con dirección al Cambódromo, deben tomar un desvío.
La señalización indica avanzar aproximadamente 200 metros hacia el Séptimo Anillo, donde encontrarán un puente para girar a la izquierda y retomar el Sexto Anillo.
Desde ese punto podrán continuar su recorrido hacia las avenidas 2 de Agosto, Alemana, Beni y el Cristo Redentor. Asimismo, se informó que los trabajos en el Séptimo Anillo ya concluyeron y se espera que el pavimento seque para habilitar nuevamente la circulación vehicular.
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