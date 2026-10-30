Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Comunidad

¡Atención, conductores! Realizan trabajos de bacheo en la zona del Cambódromo

Los conductores que llegan desde la avenida Virgen de Luján y el Parque Industrial deben tomar una ruta alternativa hacia el Séptimo Anillo. La Alcaldía realiza trabajos de refacción del pavimento deteriorado y recomienda seguir la señalización para evitar contratiempos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/10/2026 8:03

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La alcaldía realiza trabajos de refacción del pavimento en la zona del Sexto Anillo y la avenida Cambódromo, donde se retiró gran parte de la capa asfáltica debido al deterioro que presentaba la vía, con numerosos baches y grietas que dificultaban la circulación vehicular.

Los trabajos buscan reemplazar por completo el pavimento en los sectores más afectados, tomando en cuenta que por esta zona circulan vehículos particulares, flotas y camiones de alto tonelaje.

Debido a esto, los conductores que llegan desde la avenida Virgen de Luján y el Parque Industrial, con dirección al Cambódromo, deben tomar un desvío.

La señalización indica avanzar aproximadamente 200 metros hacia el Séptimo Anillo, donde encontrarán un puente para girar a la izquierda y retomar el Sexto Anillo.

Desde ese punto podrán continuar su recorrido hacia las avenidas 2 de Agosto, Alemana, Beni y el Cristo Redentor. Asimismo, se informó que los trabajos en el Séptimo Anillo ya concluyeron y se espera que el pavimento seque para habilitar nuevamente la circulación vehicular.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados