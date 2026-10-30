Halloween y Todos Santos: La Paz desplegará 700 funcionarios y restringirá la circulación en varios sectores

La Alcaldía de La Paz anunció cortes de vías en distintos sectores de la ciudad y el despliegue de 450 efectivos de la Guardia Municipal y 250 de la Intendencia para realizar controles durante las celebraciones de Halloween y Todos Santos.

El operativo contempla restricciones vehiculares en El Prado, la zona Sur y los alrededores de los cementerios, además de controles a la venta de alimentos, dulces y bebidas alcohólicas para precautelar la seguridad de la población.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que el sábado 31 de octubre se coordinarán acciones con la Policía Boliviana en sectores de alta concentración de personas, principalmente en El Prado y San Miguel.

Los cortes de vías programados para esa jornada son los siguientes:

Zona Sur: calle Montenegro, a la altura de la calle 15 de Calacoto, entre Prudencio y Ballivián, de 16:30 a 23:00.

Mallasa: acceso al Valle de la Luna, de 19:00 a 23:00.

Centro: avenida Sánchez Lima, de 17:00 a 23:00.

Para el lunes 2 de noviembre, por la celebración de Todos Santos, se dispuso el cierre de la avenida Baptista, desde la calle Calatayud hasta la Manuel Bustillos, además de las calles Lino Monasterio, José María Achá, Picada Chaco, Tocopilla, Padre Bertonio, Kollasuyo, Mejillones y Picuiba, de 07:00 a 18:00.

“Para generar mejor orden y cuidado de la familia paceña, se realizó coordinaciones con la Policía Boliviana para los cierres de vías en algunos lugares”, señaló Dockweiler.

La autoridad explicó que los controles municipales también estarán dirigidos a verificar que los dulces y alimentos comercializados cuenten con el registro sanitario correspondiente, además de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Además, informó que los cementerios General y La Llamita fueron preparados para recibir a las familias que acudirán el 1 y 2 de noviembre a visitar a sus seres queridos.

En esos espacios estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas; sin embargo, las familias podrán ingresar alimentos y bebidas como parte de las ofrendas tradicionales en memoria de sus difuntos.

La Alcaldía recomendó a la población tomar previsiones ante los cierres de vías y respetar las disposiciones municipales durante ambas festividades.

Fuente: ABI.