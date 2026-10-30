Suben los precios de las verduras en el mercado Abasto de Santa Cruz

El precio de varios productos de la canasta familiar registra incrementos en el antiguo mercado Abasto de Santa Cruz. Durante un recorrido por este centro de abastecimiento, comerciantes reportaron que el tomate, la papa, la cebolla y el pimentón presentan variaciones en sus precios.

Una de las comerciantes explicó que el tomate anteriormente se vendía entre Bs 6 y Bs 8 el kilo; sin embargo, actualmente alcanza los Bs 15.

En el caso de la papa, actualmente se comercializan tres libras entre Bs 10 y Bs 12, cuando anteriormente costaban alrededor de Bs 6.

Por su parte, la cebolla se vende a Bs 12 las tres libras, mientras que antes tenía un precio de Bs 8.

El pimentón también registra precios elevados y la docena se ofrece entre Bs 15 y Bs 20, dependiendo del tamaño.

La comerciante atribuyó parte de estos incrementos al encarecimiento del diésel y de los pasajes, además de la menor disponibilidad de productos. Explicó que los precios pueden variar de un día para otro, situación que genera reclamos entre los compradores.