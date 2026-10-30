“Ha habido contradicciones”: experto cuestiona el operativo de captura de Sebastián Marset

El operativo que permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, presentado en su momento por el Gobierno como un procedimiento exitoso, hoy está rodeado de cuestionamientos por las presuntas irregularidades registradas durante la intervención policial. La investigación por la desaparición de dinero, joyas y otros objetos de valor abrió un nuevo escenario que compromete a varios efectivos y pone en entredicho la actuación de quienes participaron en el procedimiento.

Para el abogado y experto en seguridad, Omar Durán, lo ocurrido demuestra que aquel operativo estuvo lejos de ser perfecto. Durante una entrevista con el programa El Mañanero, cuestionó las contradicciones que surgieron entre las declaraciones de las autoridades y las versiones de los policías investigados.

“Lamentablemente, el operativo del que en su momento el Gobierno se jactó de que había sido tan perfecto, pues es imperfecto. Que los héroes de ese tiempo habían sido villanos ahora”, manifestó.

Durán señaló que las denuncias sobre la presunta sustracción de cuatro millones de dólares, joyas y otros valores terminaron afectando la imagen de la Policía boliviana, especialmente porque se trata de un caso que también tiene repercusiones internacionales.

“Ha habido una serie de contradicciones. El trabajo de la Policía, de algunos miembros de la Policía, ha sido manchado por estas circunstancias que están en plena investigación”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la explicación del capitán Guillermo Ruiz Guzmán, quien aseguró que durante el operativo se limitaron a cumplir instrucciones de sus superiores para retirar y trasladar las maletas encontradas en los inmuebles intervenidos.

Al respecto, Durán recordó que los procedimientos policiales deben cumplir protocolos y contar con registros detallados de todos los bienes encontrados y trasladados.

“Todo se hace bajo un inventario, bajo protocolos. Primer elemento, las órdenes mal cumplidas, dadas, mal impartidas dentro de la Policía, las Fuerzas Armadas, no se cumplen. Segundo lugar, que todo tiene que estar inscrito, manuscrito y bajo inventario”, explicó.

El experto consideró que los efectivos que participaron directamente en la intervención no pueden justificar su actuación alegando desconocimiento, tomando en cuenta que conocían la planificación y habían recibido preparación para ejecutar el procedimiento.

“No se puede asumir un desconocimiento total”, remarcó.

En esa línea, Durán apuntó a la necesidad de establecer quiénes impartieron las instrucciones y qué ocurrió con los bienes retirados durante el operativo. A su criterio, la investigación no debería concentrarse únicamente en los uniformados que actualmente enfrentan procesos judiciales.

“Todavía no están las personas que han impartido esas órdenes, las personas principales que tienen el conocimiento debido”, advirtió, al referirse también a los oficiales que permanecen fuera del alcance de las autoridades.

Las declaraciones y los videos abren nuevas interrogantes

Otro elemento que llamó la atención del experto fueron las declaraciones atribuidas a policías que señalaron que no accedieron a presuntos actos irregulares porque sus teléfonos estaban intervenidos y existía control de la DEA.

Para Durán, ese argumento resulta preocupante porque daría a entender que el comportamiento de algunos funcionarios dependía de la vigilancia externa y no del cumplimiento de sus obligaciones.

“Ahí podemos ver con claridad ante la declaración del coronel Correa que, pues lógicamente, si hay mucho control, no voy a delinquir. Entonces, eso quiere decir que siempre delinquen”, expresó.

El abogado calificó esa explicación como vergonzosa, tanto para los involucrados como para la institución policial, y cuestionó que se presente el control de un organismo extranjero como una razón para no cometer irregularidades.

“Cuando debería ser, pues, la Policía es una institución que se debe a su pueblo y lógicamente no tenemos por qué mancharnos las manos con ningún operativo, etcétera, y sacarnos dinero”, agregó.

En medio de las distintas versiones que circulan sobre lo ocurrido, Durán considera que los videos difundidos por algunos policías podrían ser apenas el inicio de nuevas revelaciones. Sostuvo que los participantes de los diferentes grupos de intervención cuentan con elementos que eventualmente permitirán reconstruir lo sucedido.

A su juicio, todavía existen detalles que no han sido explicados y que podrían conocerse conforme avancen las investigaciones y los involucrados presenten sus descargos.

“Desde la captura de Marset no se ha encontrado ni un dólar”

Uno de los cuestionamientos más contundentes de Durán está relacionado con el dinero y los objetos de valor que presuntamente desaparecieron después de la captura del narcotraficante uruguayo.

El experto consideró necesario esclarecer qué ocurrió con esos bienes y quiénes tuvieron acceso a ellos, tomando en cuenta que, según su apreciación, resulta poco probable que una persona vinculada al narcotráfico no disponga de dinero en efectivo.

“Es muy complicado que un narcotraficante ande sin dinero. El narcotraficante no anda con tarjeta de débito, de crédito; anda con dinero en efectivo”, manifestó.

En ese contexto, lanzó una de sus afirmaciones más directas sobre el caso: “Desde la captura de Sebastián Marset no se ha encontrado ni un dólar, entonces alguien se llevó el dinero, alguien se llevó valores, joyas, relojes, etcétera”.

Durán sostuvo que las declaraciones de los policías detenidos podrían ampliarse en el futuro y aportar información que hasta ahora no ha salido a la luz.

“Creo y considero que el capitán Ruiz, que ya está detenido, y el teniente coronel Ferrufino, también detenido, todavía no han dicho todo lo que saben”, señaló.

Incluso anticipó que las versiones de los involucrados podrían terminar contradiciéndose y revelando nuevos elementos sobre las responsabilidades individuales.

“Entonces, entre ellos mismos ya se van a empezar a delatar. No va a existir un secreto de este caso”, afirmó.

Propone una instancia externa de control policial

Más allá de las responsabilidades que deberán establecerse en la investigación, Durán considera que este caso también expone la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización dentro de la institución policial.

El especialista cuestionó la efectividad de los controles internos y planteó que Bolivia necesita una instancia independiente que supervise los procedimientos y tenga capacidad de detectar posibles irregularidades.

“Claro, tiene que haber una institución no perteneciente a la Policía, no Asuntos Internos, no, porque aquí es una burla sencillamente”, manifestó.

Como propuesta, sugirió que este organismo sea creado mediante una iniciativa del Parlamento o desde el Ministerio de la Presidencia, tomando como referencia las medidas de control institucional que, según explicó, fueron aplicadas en Singapur.

Para Durán, la Policía necesita mecanismos de fiscalización que no dependan exclusivamente de la propia institución, de manera que se pueda garantizar transparencia y establecer responsabilidades cuando se cometan irregularidades.

Finalmente, también consideró que todas las personas que participaron en el operativo deben ser convocadas a declarar, incluidos quienes pudieron recibir los bienes retirados de los inmuebles intervenidos.

Sobre la versión de la defensa del capitán Ruiz, que aseguró que los objetos fueron entregados a sus superiores, Durán sostuvo que esa afirmación debe ser comprobada y contrastada con los elementos de la investigación.

“Si se ha entregado, seguramente se ha podido entregar una parte, porque este es un botín que lamentablemente se ha repartido y cada quien tendrá la debida culpabilidad”, afirmó.

Mientras continúan las investigaciones, el caso Marset mantiene abiertas varias interrogantes: quiénes retiraron los valores, dónde fueron trasladados, quiénes impartieron las instrucciones y qué responsabilidad tuvo cada uno de los participantes.

Para el experto, el esclarecimiento de estos hechos no puede detenerse en los primeros policías procesados. La investigación, sostuvo, debe llegar hasta quienes tuvieron conocimiento y participación en las decisiones que se tomaron durante el operativo.