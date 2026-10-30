“No son los últimos”: Experto advierte que podrían aparecer más videos en caso Marset

El abogado y experto en seguridad Omar Durán afirmó que podrían difundirse nuevos videos relacionados con el operativo de captura de Sebastián Marset, mientras el Ministerio Público investiga el destino de maletas, dispositivos electrónicos y otros elementos retirados de la vivienda donde fue encontrado el narcotraficante uruguayo.

“Estos videos no son los últimos. Se lo aseguro que en estos días o la próxima semana vamos a estar hablando de mayores videos”, manifestó Durán durante una entrevista, aunque aclaró que esta apreciación corresponde a su análisis del caso y no a información confirmada oficialmente.

Durán sostuvo como hipótesis que las grabaciones estarían siendo utilizadas por algunos de los policías involucrados como elementos de defensa ante las investigaciones abiertas por las presuntas irregularidades ocurridas durante el operativo.

Declaración de capitán Ruiz aporta nuevos elementos

Las declaraciones se conocen después de que saliera a la luz el testimonio brindado ante la Fiscalía por el capitán Guillermo Ruiz Guzmán, quien participó en el operativo del 13 de marzo.

Ruiz declaró que recibió instrucciones verbales del coronel Óscar Moreno y del teniente coronel Erick Correa durante la intervención. También reconoció que retiró una de las maletas y la colocó en una camioneta.

De acuerdo con su declaración, durante el operativo fueron encontrados 23 celulares, una computadora MacBook y dos tablets, que posteriormente fueron colocados en equipaje junto con ropa de Marset. También declaró que un integrante del equipo táctico habría observado cuando Marset guardó un teléfono en una caja fuerte pequeña.

Ruiz sostuvo además que las cuatro maletas y la caja fuerte fueron trasladadas posteriormente a La Paz por instrucción superior. Las cuatro maletas fueron encontradas posteriormente vacías en dependencias del GEAT, mientras la Fiscalía continúa investigando cuál fue su contenido y destino.

Durán pone el foco en celulares y otros dispositivos

Para Durán, la investigación no debería concentrarse únicamente en una eventual existencia de dinero, joyas u otros objetos de valor. Considera que la información almacenada en los teléfonos y computadoras podría resultar relevante para establecer contactos y posibles vínculos de Marset.

El experto señaló que corresponde determinar qué ocurrió con esos dispositivos, quién los recibió después del operativo y si fueron sometidos a los procedimientos de registro y cadena de custodia correspondientes.

En su análisis, Durán planteó distintas hipótesis sobre el contenido de los aparatos y posibles contactos con autoridades. Sin embargo, no presentó elementos periciales que permitan confirmar esas vinculaciones, por lo que estas afirmaciones permanecen como interpretaciones suyas dentro de un proceso todavía abierto.