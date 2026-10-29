Salida de Flávio Bolsonaro a EEUU desata revuelo político en Brasil y tensión diplomática regional

La llegada del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro y su familia a las cercanías de Miami, tras las elecciones celebradas este último domingo donde se impuso Luiz Inácio Lula da Silva, ha desencadenado una fuerte polvareda política en Brasil y atentos movimientos en el escenario diplomático internacional.

El análisis del periodista radicado en Brasil Patricio de la Barra expone las repercusiones del viaje del político derechista, el descontento en sus propias filas por sus recientes posturas y el delicado equilibrio geopolítico de la Casa Blanca ante la transición brasileña.

La difusión de una carta pública en la que Flávio Bolsonaro se autoproclama líder de Brasil e insinuaba no reconocer los resultados electorales generó un rechazo inmediato, incluso dentro de sus propios aliados.

"Ha provocado un revuelo tremendo (...) salieron personas incluso de su propio partido, como Tarcísio de Freitas, criticando esto que indica Flávio Bolsonaro, porque da un corte de no reconocer las elecciones, que ya han sido reconocidas por todos los partidos y en el exterior por la mayoría de los presidentes", explicó De la Barra.

Respecto a su situación legal al momento de abandonar el país, el periodista aclaró que la Policía Federal de Brasil confirmó que la salida del senador se realizó de forma completamente legal, puesto que no contaba con una orden de arraigo o detención firme:

"Él no es prófugo de la justicia. Tenía un pedido previo para entregar sus pasaportes, pero no hubo una prohibición de salida ni juicios en mandato que lo declaren reo. Salió sin ningún problema porque no tenía impedimentos legales. Incluso el propio Lula da Silva llegó a criticar la celeridad de algunas decisiones del ministro poco después de la votación", puntualizó.

Asimismo, se vislumbra un intento en el Congreso —donde las fuerzas conservadoras mantienen una presencia significativa— por buscar canales de diálogo y gobernabilidad. Entre estas iniciativas se plantea la revisión de procesos judiciales y medidas cautelares relacionadas con las manifestaciones del 8 de enero de 2023, en las que se encuentra implicado su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

A pesar de recibir a Bolsonaro bajo un estatus de asilo político o protección temporal por el periodo de un año, la administración de Donald Trump ha evitado un choque diplomático directo con el gobierno de Lula da Silva, delegando la vocería en el secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con el análisis de De la Barra, el gobierno estadounidense prioriza los intereses comerciales y las cadenas de suministros estratégicas sobre la afinidad política partidaria:

"Donald Trump no quiere involucrarse directamente en el asunto (...) Brasil es el segundo país con mayores reservas de minerales críticos y tierras raras, fundamentales para las nuevas tecnologías. Trump va a separar muy bien el aspecto político de recibir a Flávio Bolsonaro y darle soporte por un año, porque está mucho más interesado en las negociaciones por el petróleo de Venezuela o las tierras raras de Brasil; lo demás pasa a ser secundario", sostuvo.

Mientras que la relación entre Brasilia y Washington mantiene un canal pragmático, el foco de mayor fricción política se desplaza hacia la frontera sur. El abordaje de Flávio Bolsonaro en vuelo internacional se gestionó desde territorio argentino, país al que ingresó de forma regular pero que mantiene congeladas sus relaciones con Brasilia.

"Donde está preocupante la situación es con Argentina. La policía brasileña investiga si hubo alguna participación o facilidades del gobierno de Javier Milei. Esto podría aumentar la crisis diplomática, ya que no hay relaciones formales; esa situación parece mucho más seria y preocupante que lo que ocurre entre Washington y Brasilia", concluyó De la Barra.