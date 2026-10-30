¡El terror llegó a su punto máximo en La Gran Batalla! Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo fueron los encargados de cerrar la gala de este jueves 29 de octubre con una presentación inspirada en Pinhead, el escalofriante personaje de la película Hellraiser.

Al ritmo de “Before I Forget”, de Slipknot, el equipo apostó por una propuesta que combinó baile, interpretación y una puesta en escena cargada de misterio.

La caracterización de Raymi llamó la atención del jurado, especialmente por su capacidad de mantenerse dentro del personaje y por un momento en el que utilizó una guitarra. Sin embargo, los jueces también señalaron que la historia no resultó suficientemente clara para todos los espectadores.

El primero en evaluar fue Tito Larenti, quien reconoció el esfuerzo de Raymi para representar a Pinhead, aunque consideró que la propuesta necesitaba una narrativa más comprensible.

“La historia debe entenderse”, observó el juez, al explicar que una presentación debe permitir que el público comprenda lo que los participantes intentan contar.

Tito también identificó dificultades en el lip sync y otros aspectos de la ejecución. Pese a las observaciones, elogió el compromiso de Raymi con su personaje.

“Raymi, el lip sync tuvo complicaciones, pero el personaje lo llevaste adelante, lo viviste bien”, manifestó.

Para Tito, la interpretación individual mereció reconocimiento, aunque recordó que también se debe pensar en la experiencia del público.

Quimey del Río coincidió en que el equipo mostró una buena ejecución, pero consideró que la historia pudo resultar difícil de interpretar para quienes no conocen al personaje.

“Ustedes ejecutan bien, pero también sentí que no estaba muy claro”, señaló.

El juez explicó que, aunque comprendía el contexto de Hellraiser, la puesta en escena debía comunicar mejor su propuesta.

Sin embargo, felicitó a Raymi por su interpretación y por mantenerse dentro del personaje.

“Yo creo que lograste meterte en personaje, me encantó también el momento de la guitarra”, manifestó.

A diferencia de Tito, Quimey consideró que el lip sync estuvo presente durante buena parte de la actuación, aunque observó momentos en los que se perdía la continuidad del movimiento.

Gabriela Zegarra destacó que Raymi y Waso.bo apostaron por una presentación más orientada al espectáculo y al baile que a la actuación teatral.

La jueza valoró que el equipo asumiera riesgos y buscara llamar la atención con su propuesta.

“Ustedes montaron más para un show, más que actuación había baile”, comentó.

También resaltó el trabajo de Raymi con su personaje, considerando que fue uno de los puntos fuertes de la presentación.

“Siento que ustedes se arriesgan”, expresó Gabriela, quien manifestó un mayor respaldo a la interpretación individual del participante.

Elka Meyer valoró que la Academia Waso.bo llevara estilos urbanos a la pista de La Gran Batalla.

La jueza reconoció la dificultad de interpretar a Pinhead y destacó que Raymi logró transmitir las sensaciones del personaje.

“En el personaje me gustó mucho y me creí el juego y sentimiento”, manifestó.

Sin embargo, observó algunas descoordinaciones durante los movimientos en pareja y pidió al equipo prestar más atención a esos detalles.

Pese a ello, felicitó a Raymi por su interpretación y lo animó a continuar esforzándose.

Luego de escuchar las devoluciones, Raymi Vidaurre reconoció que la puesta en escena pudo desarrollarse mejor.

“Completamente de acuerdo, podríamos haber jugado más con la puesta en escena”, expresó.

El participante aseguró que tomará en cuenta las recomendaciones para sus próximas actuaciones.

“Para la siguiente vamos a mejorar, vamos a tener buenas presentaciones de ahora en adelante”, afirmó.