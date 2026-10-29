¡Halloween llega con todo! Rubén Boix y Raymi Vidaurre prometen sorprender esta noche

¡El miedo, el misterio y la adrenalina vuelven a encender la pista de La Gran Batalla! Este jueves 29 de octubre, dos equipos llegarán al escenario con personajes inspirados en Halloween, dispuestos a sorprender al público, conquistar al jurado y demostrar que merecen continuar en la competencia.

La tensión aumenta a medida que se acerca una nueva gala de eliminación y los participantes saben que cada movimiento, expresión e interpretación puede marcar la diferencia.

Esta noche, Rubén Boix junto a la Academia New Dance y Raymi Vidaurre con la Academia Waso.bo serán los protagonistas de una velada que promete transformar la pista en un escenario de auténtico terror.

Los participantes tienen una misión: ofrecer presentaciones impactantes que combinen baile, interpretación, creatividad y una puesta en escena capaz de cautivar a los jueces.

Rubén Boix y la Academia New Dance llegan con el desafío de demostrar su talento mediante una coreografía que estará marcada por la temática de Halloween.

Por su parte, Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo también preparan una presentación con personajes de terror, buscando destacar con su energía, coordinación y dominio del escenario.

Ambos equipos intentarán conseguir una evaluación favorable que los ayude a mantenerse alejados de la próxima gala de eliminación.

A lo largo de esta semana, el jurado de La Gran Batalla ha demostrado ser cada vez más exigente.

Las devoluciones han puesto especial atención en la técnica, la sincronización, la interpretación de los personajes y los detalles de las coreografías.

¡Prepárate para una noche donde el talento y el terror se encontrarán en la pista de La Gran Batalla!

No te pierdas las presentaciones de Rubén Boix y New Dance, y Raymi Vidaurre y Waso.bo, este jueves desde las 20:45, solamente por la señal de Red Uno.