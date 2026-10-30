Gobierno buscará recuperar funcionamiento de los radares

El Gobierno buscará recuperar y poner en funcionamiento los radares del sistema SIDACTA mediante una evaluación técnica que permita determinar las fallas y las acciones necesarias para corregirlas, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.

La autoridad descartó que los equipos vayan a ser desechados y explicó que el Ministerio de Defensa deberá encarar un proceso de adecuación.

“No, por supuesto que no. Se tendrá que generar un proyecto de adecuación, se tendrá que hacer una auditoría técnica para ver cuáles han sido las falencias y de qué manera se tendrían que corregir todas estas observaciones”, afirmó.

Recuperación avanzará junto con la investigación

García aclaró que las acciones para recuperar la operatividad del sistema se desarrollarán de manera paralela a las investigaciones para establecer posibles responsabilidades de exautoridades.

“Se ven soluciones, pero no se deja en impunidad la responsabilidad”, manifestó.

Según el viceministro, el objetivo es corregir los problemas detectados en el proyecto y, al mismo tiempo, esclarecer las decisiones administrativas y contractuales que habrían provocado el actual estado del sistema.

Cerca del 60% del proyecto no funciona, según García

El viceministro señaló que una inspección ocular realizada con participación de la Fiscalía, Policía, defensas y otras partes habría permitido verificar que aproximadamente el 60% del proyecto no se encuentra en funcionamiento.

“La inspección ocular es lapidaria para la investigación, revela que aproximadamente el 60% del proyecto no está en funcionamiento, no sirve”, sostuvo García.

El proyecto corresponde al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito y Tráfico Aéreo, que contempla la implementación de radares para el control del espacio aéreo boliviano.

Auditoría señala posible daño de Bs 1.478 millones

García indicó que la investigación se sustenta también en un informe de auditoría que establece un posible daño económico de Bs 1.478 millones.

Explicó que el proyecto debía ser ejecutado inicialmente en 31 meses, pero que, tras diferentes ampliaciones mediante contratos modificatorios, terminó extendiéndose hasta 82 meses.

“Prácticamente se triplica el plazo de este contrato”, señaló.

Observan dos contratos firmados por Novillo

El viceministro indicó que el exministro de Defensa Edmundo Novillo, recientemente aprehendido dentro de este caso, suscribió dos contratos modificatorios que están bajo investigación.

Según García, uno de ellos incorporó una figura de gastos reembolsables a favor de la empresa contratista pese a tratarse de una contratación bajo la modalidad llave en mano.

“Cuando es llave en mano, no existe ningún monto adicional que el inicialmente pactado”, sostuvo.

También cuestionó que se hayan establecido recepciones definitivas por fases.

“Si no hay puesta en marcha, no debía haber recepción, no debía haber pago”, afirmó.

Estas observaciones forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser valoradas por el Ministerio Público y las autoridades judiciales.