Alcaldía de Cochabamba entrega ayuda en Pasorapa para atender la emergencia por sequía

El convoy solidario de la Alcaldía de Cochabamba llegó a Pasorapa, en el Cono Sur del departamento, con agua y forraje para las familias y productores afectados por la extrema sequía. Durante la recepción, las autoridades municipales agradecieron la ayuda y solicitaron que al menos dos cisternas permanezcan en la región para atender la emergencia.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lideró la caravana que trasladó 10 camiones cisterna con agua y tres camiones cargados de forraje. Lo comitiva fue recibida en la plaza principal de Pasorapa con carteles de agradecimiento.

La autoridad explicó que decidió movilizar la ayuda al conocer las dificultades que atraviesa la población. “Dijimos: tenemos que ir a ayudar, por lo menos les llevaremos un poco de agua”, expresó.

Alcaldía de Cochabamba entrega ayuda en Pasorapa . Foto: Gentileza

Asimismo, rechazó que la asistencia tenga fines políticos y destacó la importancia de sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades.

“Eso no es un tema político; vinimos a apoyar. Hemos logrado un canal de apoyo de la Unión Europea, porque allá hay bastantes recursos”, señaló Reyes Villa.

Autoridades de Pasorapa solicitan que se queden las cisternas

El presidente del Concejo de Pasorapa, Roger Honor, agradeció el respaldo y dijo que, ante la difícil situación que atraviesa el municipio, corresponde valorar la solidaridad recibida.

Alcaldía de Cochabamba entrega ayuda en Pasorapa . Foto: Gentileza

Por su parte, el alcalde de Pasorapa, Albert Pedrazas, pidió que al menos una cisterna se quede en el municipio, bajo las condiciones que disponga Reyes Villa.

“Nos haría mucho bien que una cisterna más se quede”, expresó.

Pedrazas también recordó las gestiones realizadas desde el 18 de marzo para conseguir apoyo y agradeció la colaboración del director departamental de Defensa Civil para concretar la asistencia con una cisterna en comodato.

La llegada del convoy estuvo acompañada de muestras de agradecimiento de los habitantes, quienes entregaron mote, queso y charque al alcalde cochabambino y a su comitiva como gesto de reciprocidad.