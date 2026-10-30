Cementerios municipales estarán cerrados este 30 y 31 de octubre por limpieza general

Los cementerios municipales de Santa Cruz de la Sierra permanecerán cerrados este jueves 30 y viernes 31 de octubre debido a los trabajos de limpieza general que se realizan para acondicionar estos espacios antes de la llegada de visitantes por la festividad de Todos Santos.

Desde el Cementerio General, personal municipal informó que las labores se encuentran en su etapa final e incluyen limpieza profunda, corte de pasto, desbroce y poda de árboles en los diferentes camposantos dependientes del municipio.

El jefe de Aseo Urbano explicó que estos trabajos fueron coordinados con la Dirección de Cementerios desde septiembre y que actualmente se encuentran en la recta final.

“Nos encontramos en la recta final de los trabajos de limpieza y corte de pasto y desbroce, en todo caso, y poda de árboles. Un trabajo arduo que ha sido coordinado con la dirección de cementerio desde el mes de septiembre y el mismo que ya se encuentra en su etapa final de conclusión”, señaló.

Asimismo, indicó que se estima retirar aproximadamente 100 toneladas de residuos antes, durante y después de las jornadas de limpieza. Estos desechos corresponden principalmente a restos de poda, material producto del desbroce y residuos domiciliarios acumulados en los camposantos.

Desde el municipio también hicieron un llamado a la población para colaborar con el mantenimiento de estos espacios durante los días de visita. Recomendaron depositar la basura en los lugares habilitados y evitar dejar residuos en pasillos y sectores de los cementerios.

Las labores se desarrollan en los diferentes cementerios municipales con el objetivo de garantizar espacios limpios y en buenas condiciones para recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante la celebración de Todos Santos.