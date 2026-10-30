Fiscalía imputa a Novillo y pide seis meses de detención preventiva en San Pedro por caso radares

El Ministerio Público presentó una imputación formal contra el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación de un sistema de vigilancia aérea.

La solicitud de la Fiscalía se conoce después de que Novillo fue aprehendido el jueves, tras prestar su declaración informativa. La exautoridad es investigada junto a otros tres exministros de Defensa por un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.

El caso está relacionado con un contrato suscrito en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales para la instalación de 13 radares de vigilancia civil y militar. El proyecto atravesó distintas gestiones de gobierno y la denuncia alcanza a Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo.

Solo dos de los 13 radares están operativos

Según una auditoría citada por el Gobierno, el contrato inicial establecía un plazo de 31 meses para la entrega del sistema, pero se firmaron siete contratos modificatorios que ampliaron los tiempos de ejecución. La demostración final se realizó 98 meses después de la suscripción del primer documento.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo, de los 13 radares incluidos en el proyecto, dos están operativos, dos no funcionan y nueve presentan observaciones que les impiden prestar servicio.

En medio de este caso, el exministro de Justicia Álvaro Coímbra recordó que las fallas del sistema ya habían sido denunciadas desde hace varios años, especialmente en Beni.

“Los radares que costaron casi Bs 1.500 millones y que nunca funcionaron, los tenemos como una denuncia de hace mucho tiempo en el Beni”, manifestó.

Coímbra cuestionó que Bolivia no cuente con un sistema de vigilancia aérea plenamente operativo y señaló que esta situación impide conocer oportunamente los movimientos de avionetas en el espacio aéreo nacional.

“En Bolivia nunca sabemos qué avionetas salieron, de dónde salieron, cómo salieron, pero los brasileños sí tienen esa información porque los radares de ellos funcionan”, sostuvo.

Novillo negó las acusaciones

Tras su aprehensión, Novillo aseguró que es inocente y afirmó que presentó documentación para respaldar su actuación durante su gestión como ministro de Defensa.

“Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales, consiguientemente, me parece injusta la aprehensión”, manifestó cuando era trasladado a celdas policiales.

Las cuatro exautoridades denunciadas son investigadas por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Ahora, la situación jurídica de Novillo será definida en una audiencia de medidas cautelares, en la que se analizará el pedido fiscal de seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.