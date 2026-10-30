Doña Nora vende el pan a Bs 0,70 en Villa Victoria ante incremento de precios

En medio de los diferentes precios del pan de batalla en La Paz, el horno de doña Nora, ubicado en la zona de Villa Victoria, ofrece cada unidad a Bs 0,70. La iniciativa atrae a numerosos compradores que llegan hasta el lugar para ahorrar unos centavos en la compra de este alimento de primera necesidad.

La panificadora explicó que decidió mantener ese precio al considerar las dificultades económicas que atraviesan algunas familias. Según contó, hay vecinos que llegan con apenas Bs 2 o Bs 3 para comprar pan.

“Me da pena de la gente, hay otros que no tienen plata”, manifestó doña Nora al explicar por qué continúa vendiendo a un precio menor al que se comercializa en otros puntos de la ciudad.

Fue apartada de la Federación de Panificadores

Doña Nora contó que anteriormente pertenecía a la Federación de Panificadores, pero fue apartada después de vender el pan a Bs 0,50. Actualmente trabaja como panificadora independiente.

“Por lo que vendía 50 centavos me han bloqueado”, relató, al recordar que también fue retirada de los grupos de comunicación que utilizaba el sector.

La panificadora señaló que espera acceder al precio preferencial de la harina anunciado por el Gobierno, con el objetivo de mantener la producción y continuar ofreciendo el pan a Bs 0,70.

“Yo voy a seguir vendiendo así a 70”, aseguró.

Vecinos respaldan la iniciativa

La comerciante afirmó que recibe muestras de agradecimiento de los compradores y destacó el respaldo de los vecinos cuando enfrentó dificultades por vender el pan a un precio menor.

“Harto me agradecen”, expresó. También relató que, en una ocasión, algunas personas llegaron hasta su horno y los vecinos intervinieron para protegerla.

Mientras en distintos sectores de La Paz el pan se comercializa a Bs 0,80 y Bs 1, el horno de doña Nora mantiene el precio de Bs 0,70, una alternativa que convoca a compradores de Villa Victoria y otras zonas.