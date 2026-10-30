Policía refuerza controles en la Terminal Bimodal por el feriado de Todos Santos

La Policía Boliviana desplegará entre 35 y 40 efectivos por día en la Terminal Bimodal de Santa Cruz durante el feriado largo de Todos Santos, como parte del plan denominado “Todos Santos Viajes Seguro”, que busca reforzar los controles y brindar seguridad a los pasajeros que se trasladarán a diferentes provincias y departamentos del país.

El jefe de Tránsito de la Terminal Bimodal, Roberto Quiroz, informó que el operativo se ejecutará en coordinación con la Administración de la terminal, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Gobernación y diferentes unidades policiales, entre ellas la FELCC, Interpol, FELCN y el Batallón de Seguridad Física.

Quiroz explicó que los controles estarán enfocados en la salida y llegada de buses, la verificación de documentos de los pasajeros menores de edad y las condiciones de los conductores antes de iniciar sus viajes.

Asimismo, recordó que los menores que se trasladen acompañados por personas adultas deben contar con el permiso correspondiente para viajar entre departamentos.

Por otra parte, indicó que los pasajeros que sufran robos o alguna irregularidad dentro de la Terminal Bimodal pueden acudir directamente a las oficinas policiales instaladas en el lugar para recibir asistencia.