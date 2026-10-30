Trufi choca contra un poste y termina incrustado en una vivienda en Tiquipaya

Un trufi terminó incrustado en una vivienda particular tras chocar contra un poste en la avenida Circunvalación, en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. El hecho ocurrió aproximadamente a las 06:30 de este viernes y, de acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas.

Según el relato del conductor, el vehículo presentó una falla mecánica cuando se dirigía al taller para realizar un cambio de gas. Aseguró que los frenos dejaron de responder y que perdió el control del motorizado.

“Los frenos se han entrado y se ha parado el motor y no agarraba más. No tengo más bien nada, esto ha pasado a las 6:30, se ha embalado y no he podido controlar”, relató.

Trufi derriba el muro de una vivienda en Tiquipaya. Foto: Fernando Aguilar - Periodista-Red Uno

Daños en una vivienda y corte de energía

Tras impactar contra un poste ubicado en la parte central de una jardinera, el trufi cruzó la vía y derribó parte del muro de una vivienda, donde quedó incrustado. El poste terminó partido por la fuerza del impacto, lo que provocó el corte del suministro de energía eléctrica en el sector.

Una grúa llegó al lugar para retirar el vehículo del domicilio, mientras efectivos de la Policía realizaron desvíos para facilitar la circulación y evitar nuevos incidentes.

El conductor viajaba solo y no presentó heridas de gravedad. Hasta el momento, el reporte preliminar no da cuenta de otras personas afectadas.