¡Atención, usuarios! Las 10 líneas de Mi Teleférico tendrán horario especial este 31 de octubre

Mi Teleférico ampliará excepcionalmente su horario de atención hasta las 23:00 de este sábado 31 de octubre, en sus diez líneas, para facilitar el traslado de la población durante las actividades programadas por Halloween.

La empresa estatal informó que el servicio operará desde las 06:30 hasta las 23:00, con el propósito de brindar mayores opciones de transporte a las familias, jóvenes y niños que participen en los encuentros y actividades recreativas por esta festividad.

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, señaló que la ampliación busca facilitar los desplazamientos de los usuarios y permitir que compartan esta celebración con sus familias y amigos.

“Esta ampliación excepcional de nuestro horario es una muestra de nuestro compromiso con la población y con un servicio que responde a sus necesidades”, manifestó.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones para organizar sus viajes y pidió a los padres y madres de familia mantener la supervisión de sus hijos durante los recorridos.

Además, recordó que entre las normas de uso del servicio están permanecer sentados durante el trayecto, evitar correr al interior de las estaciones y no consumir alimentos dentro de las cabinas.

Fuente: ABI.