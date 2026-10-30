Banco Central de Bolivia anuncia devolución anticipada de dólares a quienes tienen depósitos de $us 10.001 a $us 50.000

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que adelantará la devolución de $us 333 millones a los ahorristas que tienen depósitos de entre $us 10.001 y $us 50.000. Los pagos comenzarán el próximo jueves 5 de noviembre, hasta 130 días antes de las fechas previstas inicialmente.

La medida fue aprobada mediante la Resolución de Directorio N.º 157/2026, del 30 de octubre, y permitirá que las familias reciban sus recursos antes del cronograma establecido en mayo de este año.

Según la nota de prensa del BCB, las devoluciones estaban programadas entre el 16 de noviembre de 2026 y el 16 de marzo de 2027. El adelanto será posible gracias al trabajo conjunto del ente emisor y las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), que movilizarán más de $us 300 millones para restituir los recursos a los ahorristas.

El resto de las devoluciones continuará de acuerdo con el calendario establecido en mayo de 2026.

El BCB también informó que, desde el 9 de noviembre, el encaje legal correspondiente a los nuevos depósitos en moneda extranjera será administrado directamente y en su totalidad por las propias entidades financieras.

La entidad señaló que esta medida busca evitar que se repita el denominado “corralito” al acceso a los ahorros en dólares que, según el comunicado, la población afrontó desde febrero de 2023.

Reducen fondos en custodia

Otra de las decisiones establece la reducción de los Fondos en Custodia en moneda nacional del 80% al 60% para las entidades no bancarias.

La disposición alcanza a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo y Entidades Financieras de Vivienda. De acuerdo con el BCB, el cambio permitirá liberar espacio en sus bóvedas y reducir los costos y las necesidades logísticas de estas instituciones.

Finalmente, el Banco Central afirmó que el adelanto de las devoluciones representa el cumplimiento anticipado de sus compromisos con los ahorristas en dólares y busca fortalecer la confianza en el sistema financiero, además de contribuir a la estabilidad económica y de precios.