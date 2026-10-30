¿Cuánto será la inflación en 2026 y 2027? Esto proyecta el Gobierno

El ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que Bolivia cerrará 2026 con una inflación de un solo dígito y anunció que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 contempla una proyección aproximada del 10,4%.

Las estimaciones fueron presentadas durante la entrega del proyecto presupuestario a la Asamblea Legislativa.

“Vamos a cerrar por menos de un dígito esta gestión. Ya tenemos los avances a septiembre y estábamos en 5,3 más o menos. A diciembre de 2026 cerramos en un dígito”, afirmó Morales.

El ministro agregó que, para la gestión 2027, se estima una inflación de aproximadamente 10,4%. Sin embargo, manifestó que el Gobierno espera que el indicador también termine por debajo de los dos dígitos, en función de las medidas económicas que prevé implementar.

“En el presupuesto de la gestión 2027 estamos contemplando una inflación estimada de 10,4 aproximadamente, pero considerando todas las acciones que vamos a llevar adelante (…) vamos a cerrar en un dígito”, sostuvo.

La inflación baja respecto a 2025

Las declaraciones del ministro se conocen después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportara que la inflación de septiembre de 2026 llegó al 0,85%, mientras que la variación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 3,88%. A 12 meses, el indicador se situó en 5,70%. Estas cifras muestran una reducción frente al cierre de 2025, cuando Bolivia registró una inflación acumulada del 20,40%, según los datos oficiales.

Morales llegó a instalaciones de la Vicepresidencia para entregar el proyecto del PGE 2027, que contempla un déficit fiscal del 6,7% y más de Bs 14.000 millones para inversión pública.

El ministro señaló que el documento establece la orientación económica del Gobierno de Rodrigo Paz y que incluye más de Bs 14.000 millones para programas de protección social, además de un incremento del 19% en los recursos destinados a las entidades territoriales autónomas respecto al presupuesto de 2026.