Foro Económico en Santa Cruz impulsa la salida de exportaciones por el Atlántico y el desarrollo del sudeste boliviano

Con el objetivo de trazar y consolidar rutas para la salida de exportación del país a través del Atlántico, se lleva a cabo el Foro Económico en las instalaciones del Colegio de Economistas de Santa Cruz, un espacio que cuenta con la participación activa de autoridades nacionales y locales.

El evento reúne a diversas autoridades para debatir temas clave en favor del crecimiento de la región sudeste del país. En representación del Gobierno nacional, el viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, destacó el enorme potencial de la provincia Germán Busch y la presencia de los representantes de sus tres municipios: Puerto Suárez, Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Torres.

"Este evento donde estamos trabajando los diferentes temas para el desarrollo del sudeste boliviano, la provincia Germán Busch, sabemos que tiene mucho potencial y como gobierno nacional, en este caso como ministerio, en nombre del ministro Oscar Mario Justiniano, estamos aquí presentes exponiendo lo que se ha ido avanzando hasta el momento", señaló Serrano.

Proyectos y etapas de consolidación

Durante el foro, las autoridades locales exponen sus expectativas y voluntades para trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la zona. Asimismo, se presentaron diversos proyectos de ley orientados a viabilizar los objetivos planteados.

"Nos vamos planteando diferentes hitos, cada hito tiene su etapa, entonces vamos a ir avanzando. Hay, por ejemplo, hoy presentación de proyectos de ley que están exponiendo. Nosotros también vamos a exponer lo que se ha ido avanzando, entonces cada etapa va a ir teniendo sus tiempos y como gobierno tenemos la mejor disposición para que avance y para que podamos potenciar esta zona de desarrollo", concluyó el viceministro.