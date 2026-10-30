¡Atención! Impuestos amplía el plazo para pagar el IUE: esta es la nueva fecha límite

¡Toma nota y evita contratiempos! Los contribuyentes que tienen cierre de gestión fiscal al 30 de junio de 2026 cuentan con una nueva fecha límite para cumplir sus obligaciones tributarias: hasta el 30 de noviembre de 2026 podrán presentar su Declaración Jurada y pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Así lo recordó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que oficializó la ampliación mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102600000043, emitida el 28 de octubre de 2026, en respuesta a las solicitudes presentadas por los propios contribuyentes.

Pero eso no es todo. Dentro del plazo ampliado también se podrá remitir la documentación complementaria exigida, entre ella los Estados Financieros digitalizados, la Memoria Anual y el Estudio de Precios de Transferencia, mediante el Formulario 605. Asimismo, deberá presentarse el Formulario 601, cuando corresponda.

Según el SIN, esta prórroga busca brindar mayor margen a los contribuyentes para preparar, revisar y verificar la documentación requerida, además de completar cualquier información pendiente antes de su presentación.

El 30 de noviembre es el plazo límite para cumplir con estas obligaciones. Por ello, se recomienda organizar la documentación con anticipación y evitar dejar los trámites para último momento.