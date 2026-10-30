Gobierno busca bajar el déficit al 6,7%: PGE 2027 prevé más recursos para bonos y regiones

El Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal al 6,7% en 2027, como parte de las metas establecidas en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE). Así lo informó el ministro de Economía, Christian Morales, quien destacó que la nueva programación busca mejorar el resultado fiscal y garantizar los recursos destinados a la protección social y los principales servicios públicos.

Durante la presentación, Morales recordó que el presupuesto reformulado de la presente gestión estableció una meta de déficit del 9,2%, frente al 15,6% que, según la autoridad, dejó la anterior administración. Añadió que las nuevas estimaciones apuntan a cerrar 2026 por debajo de ese porcentaje.

“Así que el 6.7 que estamos fijando para 2027 va a ser una meta alcanzable”, afirmó.

Más de Bs 14.000 millones para políticas sociales

El ministro señaló que el PGE 2027 contempla más de Bs 14.000 millones para políticas sociales, con recursos destinados a los sectores vulnerables y a la continuidad de los bonos y programas estatales.

Entre los beneficios mencionados está el Bono Juancito Pinto, para el que se prevé una asignación superior a Bs 690 millones. La autoridad indicó que se mantendrá el pago de Bs 300 por beneficiario, monto que fue incrementado de Bs 200 a Bs 300 durante la presente gestión.

También mencionó los recursos destinados al Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad, el subsidio universal prenatal por la vida, el bono para personas con discapacidad, el Bono PEPE y el bono anual de indigencia visual.

Asimismo, se contemplan más de Bs 5.400 millones para el Sistema Único de Salud (SUS), destinados a la atención médica, medicamentos y cirugías gratuitas para personas que no cuentan con seguro de salud.

Más de Bs 45.000 millones para salud, educación, defensa y seguridad

Morales informó que el presupuesto garantiza más de Bs 45.000 millones para cuatro sectores: defensa, Policía, salud y educación.

La autoridad sostuvo que estos rubros concentran una parte importante de las asignaciones del nivel central del Estado y que los recursos permitirán cubrir sus principales obligaciones durante la gestión 2027.

Presupuesto para gobernaciones, municipios y universidades

Otro de los aspectos destacados fue el incremento del 19% en el techo presupuestario destinado a las entidades territoriales autónomas, en comparación con 2026.

Según el detalle presentado por el ministro:

Gobiernos autónomos departamentales: Bs 7.000 millones, con un incremento del 62%.

Gobiernos municipales e indígena originario campesinos: más de Bs 14.000 millones, con un incremento del 9%.

Universidades: Bs 5.008 millones, con un incremento del 5%.

Morales señaló que estos aumentos buscan ampliar el margen de acción de las entidades subnacionales.

El PGE 2027 supera los Bs 335.000 millones

La autoridad informó que el presupuesto consolidado para 2027 alcanza los Bs 335.140 millones, mientras que el presupuesto agregado llega a Bs 411.244 millones.

También explicó que la eliminación de la subvención al diésel y el nuevo régimen cambiario incidirán en los ingresos proyectados para la siguiente gestión. En ese sentido, sostuvo que YPFB, como empresa comercializadora, contará con mayores ingresos.

Las cifras presentadas por el Ministerio de Economía forman parte de la programación presupuestaria para 2027, que establece las metas fiscales y las asignaciones previstas para los distintos sectores del Estado.