¿A cuánto se cotizará el dólar durante el feriado largo? Así está el cambio oficial y paralelo

El precio del dólar en Bolivia presenta nuevas variaciones este sábado 31 de octubre. Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial en Bs 12,09 por unidad de la moneda estadounidense, el mercado paralelo reporta cotizaciones de hasta Bs 12,03 para la venta.

De acuerdo con la información publicada por el BCB, el tipo de cambio oficial para esta jornada se ubica en Bs 12,09 por dólar. Esta cotización representa una variación respecto al viernes 23 de octubre, cuando la divisa estadounidense se situó en Bs 12,11.

Este comportamiento se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible que el ente emisor aplica desde finales de junio. Bajo este mecanismo, la cotización oficial del dólar puede presentar ajustes diarios, en función de las condiciones del mercado.

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado?

En el mercado paralelo, las cotizaciones también muestran movimientos. Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este sábado 31 de octubre el dólar se encuentra en Bs 11,98 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

En comparación, el viernes 30 de octubre, a las 18:00, la misma plataforma reportaba un precio de Bs 11,99 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

Al contrastar ambos registros, se observa una reducción de Bs 0,01 en el precio de compra y de Bs 0,03 en el precio de venta.