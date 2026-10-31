El BCB proyecta una inflación del 9,2% para fin de año

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este viernes en Cochabamba su Reporte de Inflación y Política Monetaria, en el que proyecta cerrar la gestión con una inflación del 9,2%. El presidente de la entidad estatal, David Espinoza, destacó esta cifra como un avance significativo para la economía nacional, especialmente al compararla con los niveles registrados en la gestión pasada.

"Nuestra proyección es de 9,2% hasta fin de año y estamos muy confiados en lograr este indicador. No se olviden de que en el año 2025 la inflación estaba por encima del 20%. Con un escenario tan negativo como el que hemos tenido este año, incluyendo un paro de más de 53 días, lograr una inflación de un solo dígito es realmente un logro. Sin duda hay inflación, pero está absolutamente controlada", aseveró Espinoza ante sectores empresariales de la región.

El informe oficial enfatiza que la contención del índice inflacionario refleja una paulatina desaceleración de los precios, producto de las medidas de regulación y política monetaria aplicadas en los últimos meses.

Adelanto en la devolución de depósitos en dólares

En el mismo evento, la máxima autoridad del BCB dio a conocer una medida orientada a inyectar liquidez y consolidar la confianza en el sistema financiero: el adelanto del cronograma para la devolución de depósitos en moneda extranjera.

A través de una resolución de directorio emitida por la mañana, el ente emisor dispondrá de cerca de 300 millones de dólares para hacer efectivas estas devoluciones a partir del próximo jueves 5 de noviembre. La medida beneficiará a los ahorristas que mantengan depósitos retenidos entre los 10.001 y 50.000 dólares.

“Todos los depósitos que teníamos que devolver hasta el 15 de marzo los devolvemos el próximo jueves. Es una buena señal basada en el fortalecimiento de las reservas internacionales y en las operaciones coordinadas con las entidades financieras", explicó Espinoza, añadiendo que la respuesta responde a la paulatina recuperación de la confianza en el sistema bancario.

Empresarios solicitan certidumbre para el próximo año

Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) recibió los datos presentados, aunque enfatizó la importancia de mantener la transparencia y ofrecer garantías previsibles para proyectar las inversiones y operaciones del próximo año.

El presidente de la ICAM, Wildo Dolz, señaló que, si bien se reconoce la desaceleración del indicador inflacionario, el impacto en los costos del sector privado continúa latente.

"Los efectos siguen presentes en la economía y las presiones sobre los precios todavía requieren atención. Para el sector empresarial, la disponibilidad de divisas, el costo de los insumos, el financiamiento y la certidumbre económica son factores fundamentales para planificar e invertir. Consideramos que la estabilidad monetaria es una condición indispensable para recuperar la confianza", sostuvo Dolz.