El dólar oficial registra una leve baja para el feriado largo en Bolivia

El dólar oficial se cotizará en Bs 12,09 durante el sábado 31 de octubre, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre, según la cotización vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).

El valor representa una disminución de dos centavos respecto al viernes 30 de octubre, cuando la moneda estadounidense se encontraba en Bs 12,11.

La cotización se mantendrá durante cuatro jornadas consecutivas, incluyendo el feriado de Todos Santos y el Día de los Difuntos.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Martes 27 de octubre: Bs 12,02.

Miércoles 28 de octubre: Bs 12,02.

Jueves 29 de octubre: Bs 12,12.

Viernes 30 de octubre: Bs 12,11.

Sábado 31, Domingo 1, Lunes 2 y Martes 3 de noviembre: Bs 12,09.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.