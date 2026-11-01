Exportaciones de soya superan a las de gas natural por $us 101,3 millones hasta septiembre

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones del complejo soyero en Bolivia superaron a las de gas natural por una diferencia superior a los 100 millones de dólares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, las ventas externas de la soya generaron 933,1 millones de dólares frente a los 831,8 millones de dólares alcanzados por el sector de hidrocarburos.

Repunte agroindustrial frente al freno energético

El crecimiento del sector soyero estuvo sustentado por sus derivados, los cuales pasaron de 779,9 a 884,7 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2025.

En contraste, los ingresos por gas natural sufrieron un descenso acumulado de 18,5 millones de dólares al caer desde los 850,3 millones registrados el año pasado.

Este cambio de liderazgo ocurre en una coyuntura donde las exportaciones globales del país subieron un 54,4%, alcanzando un total acumulado de 10.350,2 millones de dólares.

Asimismo, la comercialización de semillas y habas de soya experimentó un salto notable al triplicar su valor previo y llegar a 48,4 millones de dólares.

La pérdida de protagonismo del gas coincide con la constante preocupación por el nivel real de los recursos hidrocarburíferos en el territorio nacional.

En las próximas jornadas se prevé la publicación del informe oficial de certificación para conocer el estado actualizado de estas reservas.