El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este domingo 01 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12,09 por dólar estadounidense.

El viernes 30 de octubre, la cotización oficial se situó en Bs 12,11 por dólar.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial de la moneda estadounidense puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este domingo?

En el mercado paralelo también se registraron variaciones durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este domingo en Bs. 12,01 para la compra y Bs. 12,02 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs. 11,98 para la compra y Bs. 12,03 para la venta. Al comparar ambas jornadas, la diferencia es de Bs 0,03 en la compra y Bs 0,01 en la venta.