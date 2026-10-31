El presidente Rodrigo Paz Pereira cuestionó la situación económica de Bolivia y lamentó que el país no haya aprovechado su potencial durante los últimos 20 años para consolidarse como una nación con mayor poder económico.

Durante el acto de ascenso a generales de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, el mandatario calificó la economía nacional como «arrasada» y expresó su preocupación por el desarrollo del sector minero.

“Bolivia atraviesa un proceso de transformación muy importante. Estamos transformando la economía, una economía arrasada, una economía que en lo personal me da vergüenza por el hecho de que tuvimos la oportunidad de ser una nación con un poder económico extraordinario”, manifestó.

En su intervención, Paz comparó el desempeño de Bolivia con el de países vecinos como Perú y Chile, particularmente en el ámbito de la minería.

Señaló que ambas naciones alcanzaron importantes niveles de exportación en este sector, mientras que Bolivia registra cifras considerablemente menores.

“Me da envidia sana ver por qué el Perú puede exportar al año 50 mil millones de dólares en minería, con empresas estatales y empresas privadas. Me da una envidia sana ver por qué Chile puede exportar 65 mil millones de dólares al año en minería”, sostuvo.

El mandatario cuestionó que Bolivia, pese a contar con importantes recursos naturales y haber tenido dos décadas para fortalecer su economía, actualmente solo movilice alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en minería.

“Por la falta de normativas y porque en su momento la condición política era: no podemos permitir que la economía crezca, no podemos permitir que la educación crezca, no podemos permitir que la salud, que las instituciones crezcan”, señaló.

El presidente planteó que el país debe encaminarse hacia una nueva etapa de desarrollo, bajo el argumento de que una economía fortalecida permitirá mejorar las condiciones de vida de la población y generar mayores oportunidades para las futuras generaciones.