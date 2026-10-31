Durante el acto de ascenso a generales de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que su Gobierno enfrenta ataques internos y externos en medio del proceso de transformación que busca impulsar en el país.

El mandatario apuntó a quienes gobernaron durante los últimos 20 años y aseguró que todavía no comprenden que Bolivia necesita mirar hacia el futuro.

“Tenemos ataques externos que pueden hacer daño a familias, pueden hacer daño a una visión, a una interpretación y también tenemos ataques internos. Internos de aquellos que fueron los que gobernaron 20 años. Y no entienden que ya no es momento de ese pasado, sino es momento del futuro. Siempre el futuro será mejor que el pasado. Y ese futuro lo construimos nosotros”, manifestó.

En su discurso, Paz reconoció que el país atraviesa una etapa complicada, pero sostuvo que su administración tiene la responsabilidad de impulsar los cambios necesarios para transformar Bolivia.

“No me canso de decir, estamos en momentos difíciles, pero este es nuestro momento. Dios nos ha puesto ahora para transformar la patria. No hay forma de escaparse a la responsabilidad de transformación de la patria”, expresó.

El mandatario también lanzó un mensaje a quienes no estén dispuestos a acompañar ese proceso y planteó que quienes quieran impulsar los cambios deben asumir un papel activo.

“El que no quiera transformar, puede dar un paso al costado, pero los que quieran transformar son tres pasos al frente, porque esa es la única manera de sacar adelante la patria”, agregó.

Asimismo, vinculó este proceso con la recuperación de la institucionalidad, la democracia, la seguridad y el control del territorio, aspectos que consideró fundamentales para construir una nueva etapa en el país.

Paz también cuestionó el manejo de los anteriores gobiernos y afirmó que Bolivia tuvo durante 20 años la oportunidad de construir una economía más sólida.

Señaló que actualmente el país enfrenta las consecuencias de una economía debilitada y convocó a los bolivianos a trabajar para recuperar su capacidad de crecimiento y desarrollo.

Finalmente, aseguró que su Gobierno no renunciará a ese propósito y llamó a mantener la determinación frente a las dificultades. “Nosotros no nos rendimos, no hay quien se rinda en Bolivia. No hay derecho a rendirse”, concluyó.