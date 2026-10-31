Velasco cuestiona el "desorden" en Diputados: pide menos privilegios y más poder ciudadano

La reelección de Roberto Castro como presidente de la Cámara de Diputados, anunciada la noche del viernes en medio de gritos, empujones y el rechazo de varios parlamentarios, generó cuestionamientos del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien calificó los hechos como una muestra de la falta de institucionalidad que, a su juicio, también se observa en el Órgano Ejecutivo.

A través de una publicación en sus redes sociales, Velasco expresó su preocupación por los enfrentamientos registrados durante la sesión legislativa y cuestionó que las instituciones nacionales se conviertan en espacios de disputas políticas.

“Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es un reflejo de lo que también vemos en el Ejecutivo: desorden, peleas, insultos entre colegas, disputas de poder y una preocupante falta de institucionalidad”, escribió.

El gobernador sostuvo que detrás de estos enfrentamientos existe una lucha por conservar espacios de poder, cargos y beneficios, en lugar de priorizar el trabajo en favor de la población.

“Es lamentable que nuestras instituciones nacionales terminen convertidas en escenarios de confrontación, todo por pegas y por plata, donde importa más conservar espacios de poder que trabajar por los bolivianos. Esa es la mentalidad cortoplacista que tanto daño le ha hecho a nuestro país: políticos que se aferran a un cargo para conseguir otro, que defienden privilegios en lugar de principios y que confunden el servicio público con una carrera para acumular poder”, manifestó.

En ese contexto, Velasco también cuestionó el comportamiento de quienes utilizan los espacios de representación política para obtener beneficios personales y aseguró que esa forma de hacer política ha provocado el rechazo de la ciudadanía.

“Por eso la gente odia a los políticos. Porque durante décadas hemos visto cómo muchos utilizan el Estado para servirse a sí mismos, en lugar de servir a los ciudadanos”, afirmó.

Frente a este escenario, el gobernador planteó la necesidad de cambiar la relación entre el poder político y la población. Señaló que el país no necesita autoridades concentradas en acumular poder, sino ciudadanos con mayores libertades y un Estado que reduzca sus privilegios y mejore sus resultados.

“Yo tengo una convicción muy clara: no necesitamos más políticos con más poder. Necesitamos ciudadanos con más libertad y un Estado con menos privilegios, menos burocracia y más resultados. La política no puede seguir siendo una industria de cargos, favores y privilegios. Tiene que volver a ser una herramienta de servicio, con instituciones fuertes, reglas claras y autoridades que rindan cuentas”, aseguró.

Finalmente, Velasco sostuvo que su llegada a la política responde a la intención de cambiar las prácticas que, según afirmó, han perjudicado al país y no de mantener las estructuras tradicionales de poder.

“No vine a la política para defender el statu quo ni para administrar los mismos vicios de siempre. Vine para cambiar esa forma de hacer política. Y ese cambio comienza por algo fundamental: quitarles poder a los políticos para devolvérselo a sus verdaderos dueños: los ciudadanos. Ese es nuestro camino. Y no vamos a retroceder. Más libertad, menos poder político y más poder para la gente!”, concluyó.

Las declaraciones del gobernador se producen después de una sesión marcada por la tensión en la Cámara de Diputados, donde la continuidad de Roberto Castro en la presidencia fue anunciada en medio de cuestionamientos y enfrentamientos entre legisladores.