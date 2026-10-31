Gálvez: Ajuste fiscal no recaerá sobre los sectores más vulnerables

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el ajuste fiscal previsto para 2027 no recaerá sobre los sectores más vulnerables y afirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) mantendrá un fuerte componente de protección social.

“Tenemos un fuerte acento de cuidar a nuestra población porque son momentos de crisis y, en particular, el ajuste no puede caer sobre los más vulnerables”, manifestó Gálvez.

Según explicó, el proyecto presupuestario busca ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit y, al mismo tiempo, sostener los programas destinados a las familias de menores ingresos.

Más de Bs 14.000 millones para políticas sociales

Gálvez indicó que el PGE 2027 contempla más de Bs 14.000 millones para políticas sociales, recursos que estarán destinados a bonos, el Sistema Único de Salud, subsidios y otras transferencias directas.

“Estamos ordenando las cuentas del Estado, pero eso no implica abandonar a la gente”, sostuvo.

El vocero afirmó que esta constituye una de las principales prioridades del presupuesto para la siguiente gestión.

Déficit fiscal bajaría al 6,7%

La segunda prioridad señalada por el Ejecutivo es reducir el déficit fiscal y ordenar las finanzas públicas.

Gálvez explicó que para 2026 se tenía presupuestado un déficit equivalente al 9,2% del Producto Interno Bruto, mientras que para 2027 la previsión baja al 6,7%.

Esto representa una reducción presupuestada de 2,5 puntos porcentuales del PIB en un año.

“Menos déficit fiscal implica también más orden en nuestra economía”, señaló.

Prioridad para educación, salud, Policía y Defensa

El vocero aseguró que otra de las líneas principales del presupuesto será proteger los servicios esenciales.

De acuerdo con las cifras expuestas por Gálvez, el 95% de los recursos destinados a salarios financiados por el Tesoro General de la Nación corresponde a educación, salud, Policía, Defensa y servicios departamentales de gestión social.

Para 2027 se prevén 2.704 nuevos ítems para educación, 4.840 para salud, 1.544 para la Policía y 610 para Defensa.

Gálvez indicó que, de aproximadamente Bs 45.000 millones destinados al pago de salarios, unos Bs 43.000 millones corresponden a esos sectores.

Más recursos para departamentos, municipios y universidades

La cuarta prioridad del PGE 2027 apunta a aumentar los recursos destinados fuera del nivel central.

Según Gálvez, se presupuestaron más de Bs 26.000 millones para gobiernos departamentales, municipios y universidades públicas, alrededor de Bs 4.000 millones adicionales respecto a la gestión anterior.

El vocero relacionó este incremento con la política gubernamental de descentralización y la implementación gradual de la propuesta denominada “50/50”.

“Estamos ordenando las finanzas, sí, pero sin abandonar la protección social y a las regiones”, afirmó.