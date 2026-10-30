Analista advierte que mantener subvención podría generar observaciones del FMI

La decisión de no incorporar en el Presupuesto General del Estado una eventual eliminación gradual de la subvención a los combustibles podría generar observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y afectar el cronograma de futuros desembolsos, advirtió el analista económico Jaime Bravo.

Según explicó, el levantamiento progresivo de la subvención forma parte de los compromisos asumidos dentro del programa económico respaldado por el organismo internacional y debería avanzar acompañado de medidas de protección social.

“El hecho de no ir cumpliendo con las metas, por supuesto que puede generar una demora o suspensión de los desembolsos que haría este organismo internacional”, sostuvo Bravo.

FMI contempla eliminación gradual de subsidios

El programa aprobado por el directorio ejecutivo del FMI para Bolivia contempla una duración de 36 meses y un financiamiento aproximado de $us 1.900 millones.

Entre las medidas fiscales señaladas oficialmente por el Fondo se encuentra la eliminación gradual de las subvenciones restantes a los combustibles mediante un mecanismo automático de precios, acompañada de una protección social más focalizada para los sectores vulnerables.

Bravo considera que este tema deberá ser abordado una vez que exista mayor claridad sobre las medidas sociales destinadas a reducir el impacto sobre la población.

“El tema de la subvención, seguramente una vez que se tenga claridad en cómo van a llegar las medidas sociales, comenzará a generar impactos que, desde mi punto de vista, son necesarios, importantes y, en muchos casos, urgentes”, señaló.

Próximos desembolsos están sujetos a evaluaciones

El acuerdo habilitó inicialmente un desembolso inmediato de aproximadamente $us 214 millones, mientras que los recursos restantes serán entregados de forma gradual durante los tres años de vigencia del programa.

El propio FMI establece que los desembolsos posteriores estarán condicionados a la conclusión favorable de las revisiones periódicas del programa.

Por esta razón, Bravo advierte que una eventual demora en el cumplimiento de las metas fiscales podría generar dificultades durante esas evaluaciones.